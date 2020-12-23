https://ria.ru/20201223/shnurov-1590557838.html

Хинштейн в стихах раскритиковал Шнурова за мат

Хинштейн в стихах раскритиковал Шнурова за мат

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в стихах раскритиковал музыканта и генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова за... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:52

2020-12-23T13:52

2020-12-23T13:52

госдума рф

александр хинштейн

шнур (сергей шнуров)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в стихах раскритиковал музыканта и генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова за употребление ненормативной лексики.Ранее Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение с критикой законопроекта о реестре социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч в сутки, согласно которому вводится обязанность модерировать контент и блокировать недопустимые высказывания."Богат, могуч язык наш русский - Две сотни с лишним тысяч слов! / Но слаще всяческой "капусты" / Шнуру пять бранных "матюков" / Мат для Шнура – свобода, воля / Он без него, что без застолья / За то, чтоб сквернословить вволю — / Готов, как большевик, в подполье", - написал Хинштейн в Twitter.Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Шнуров ранее принимал участие в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Шнуров задал Путину вопрос от себя лично – как простому человеку не материться, описывая "эту жизнь". Президент посоветовал обратиться к классике и использовать слово "редиска".

https://ria.ru/20201220/shnurov-1590116991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, александр хинштейн, шнур (сергей шнуров), владимир путин, общество