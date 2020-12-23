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Хинштейн в стихах раскритиковал Шнурова за мат
Хинштейн в стихах раскритиковал Шнурова за мат
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в стихах раскритиковал музыканта и генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова за... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:52
2020-12-23T13:52
госдума рф
александр хинштейн
шнур (сергей шнуров)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в стихах раскритиковал музыканта и генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова за употребление ненормативной лексики.Ранее Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение с критикой законопроекта о реестре социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч в сутки, согласно которому вводится обязанность модерировать контент и блокировать недопустимые высказывания."Богат, могуч язык наш русский - Две сотни с лишним тысяч слов! / Но слаще всяческой "капусты" / Шнуру пять бранных "матюков" / Мат для Шнура – свобода, воля / Он без него, что без застолья / За то, чтоб сквернословить вволю — / Готов, как большевик, в подполье", - написал Хинштейн в Twitter.Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Шнуров ранее принимал участие в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Шнуров задал Путину вопрос от себя лично – как простому человеку не материться, описывая "эту жизнь". Президент посоветовал обратиться к классике и использовать слово "редиска".
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госдума рф, александр хинштейн, шнур (сергей шнуров), владимир путин, общество

Хинштейн в стихах раскритиковал Шнурова за мат

13:52 23.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в стихах раскритиковал музыканта и генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова за употребление ненормативной лексики.
Ранее Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение с критикой законопроекта о реестре социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч в сутки, согласно которому вводится обязанность модерировать контент и блокировать недопустимые высказывания.
"Богат, могуч язык наш русский - Две сотни с лишним тысяч слов! / Но слаще всяческой "капусты" / Шнуру пять бранных "матюков" / Мат для Шнура – свобода, воля / Он без него, что без застолья / За то, чтоб сквернословить вволю — / Готов, как большевик, в подполье", - написал Хинштейн в Twitter.
Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Шнуров ранее принимал участие в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Шнуров задал Путину вопрос от себя лично – как простому человеку не материться, описывая "эту жизнь". Президент посоветовал обратиться к классике и использовать слово "редиска".
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров задает вопрос на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 16:24Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
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Госдума РФАлександр ХинштейнШнур (Сергей Шнуров)Владимир ПутинОбщество
 
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