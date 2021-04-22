https://ria.ru/20210422/rezolyutsiya-1729510291.html
Бальбек призвал отправить резолюцию ПАСЕ по Навальному в мусорную корзину
Бальбек призвал отправить резолюцию ПАСЕ по Навальному в мусорную корзину
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя принятие ПАСЕ резолюции по Алексею Навальному, заявил, что этому документу место в мусорной корзине. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:41
2021-04-22T17:41
2021-04-22T17:49
россия
руслан бальбек
ольга михайлова
алексей навальный
покров
владимир
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя принятие ПАСЕ резолюции по Алексею Навальному, заявил, что этому документу место в мусорной корзине.ПАСЕ в четверг приняла резолюцию с призывом освободить Навального и предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь. Еще накануне омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о визите к Навальному четырех гражданских врачей, которые заключили, что его здоровье не вызывает серьезных опасений, а необходимая терапия пациенту предоставляется."Мы не собираемся расшаркиваться перед какими-то маргиналами, которые регулярно поливают грязью нашу страну. Мы сами решим, какой врач придет к Навальному и когда, где он будет сидеть и сколько. К тому же я не слышал, чтобы в ПАСЕ выступали против дискриминации русскоязычного населения в странах Балтии, против нацистской политики на Украине. А раз у них избирательные претензии и только к России, то мы отфутболим эту резолюцию, как и те, что были до нее. Пусть носятся с ней по другим кабинетам, в нашей стране этому документу место только в корзине для мусора", - сказал Бальбек РИА Новости.Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что он находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима, он сам согласился на капельницы с глюкозой, сейчас у блогера постельный режим. Она также заявила, что у Навального две грыжи, от предложенного лекарства он отказывается, по ее словам, "наш невролог дал нам заключение о том, что то лечение, которое предложила колония, оно неэффективно".ПАСЕ в резолюции предлагает Европейском комитету по предупреждению пыток провести контрольный визит в исправительную колонию, где отбывает наказание Навальный, и призывает РФ разрешить публикацию любых отчетов по итогам такого посещения. В документе подчеркивается, что ПАСЕ продолжит пристальное наблюдение за ситуацией с Навальным.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.Ранее УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. Позже ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не считают здоровье осужденных в РФ темой для интереса иностранных государств, никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729466021.html
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россия, руслан бальбек, ольга михайлова, алексей навальный, покров, владимир, в мире
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек
, комментируя принятие ПАСЕ резолюции по Алексею Навальному
, заявил, что этому документу место в мусорной корзине.
ПАСЕ в четверг приняла резолюцию с призывом освободить Навального и предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь. Еще накануне омбудсмен Татьяна Москалькова
сообщила о визите к Навальному четырех гражданских врачей, которые заключили, что его здоровье не вызывает серьезных опасений, а необходимая терапия пациенту предоставляется.
"Мы не собираемся расшаркиваться перед какими-то маргиналами, которые регулярно поливают грязью нашу страну. Мы сами решим, какой врач придет к Навальному и когда, где он будет сидеть и сколько. К тому же я не слышал, чтобы в ПАСЕ выступали против дискриминации русскоязычного населения в странах Балтии, против нацистской политики на Украине. А раз у них избирательные претензии и только к России, то мы отфутболим эту резолюцию, как и те, что были до нее. Пусть носятся с ней по другим кабинетам, в нашей стране этому документу место только в корзине для мусора", - сказал Бальбек РИА Новости.
Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова
заявила, что он находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима, он сам согласился на капельницы с глюкозой, сейчас у блогера постельный режим. Она также заявила, что у Навального две грыжи, от предложенного лекарства он отказывается, по ее словам, "наш невролог дал нам заключение о том, что то лечение, которое предложила колония, оно неэффективно".
ПАСЕ в резолюции предлагает Европейском комитету по предупреждению пыток провести контрольный визит в исправительную колонию, где отбывает наказание Навальный, и призывает РФ разрешить публикацию любых отчетов по итогам такого посещения. В документе подчеркивается, что ПАСЕ продолжит пристальное наблюдение за ситуацией с Навальным.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
Ранее УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове
, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. Позже ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире
.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявлял, что в Кремле не считают здоровье осужденных в РФ
темой для интереса иностранных государств, никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.