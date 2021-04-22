https://ria.ru/20210422/proverka-1729461998.html

Шойгу объявил о возвращении войск с учений на юге и западе России

Шойгу объявил о возвращении войск с учений на юге и западе России

Министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении учений в Южном и Западном военных округах и распорядился вернуть личный состав в места дислокации. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:17

2021-04-22T14:17

2021-04-22T18:37

россия

сергей шойгу

безопасность

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ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 22 апр — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении учений в Южном и Западном военных округах и распорядился вернуть личный состав в места дислокации.Глава Минобороны поставил задачу Генштабу, командующим войсками военных округов и ВДВ "провести детальный анализ и подвести итоги" проверки войск.Личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й и 98-й дивизий ВДВ вернутся в пункты постоянной дислокации к 1 мая, добавил министр. Он подчеркнул, что командующие должны не допустить происшествий в пути следования.Кроме того, Шойгу распорядился поощрить отличившихся военнослужащих.В учениях в Крыму приняли участие более десяти тысяч человек и 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотники "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор".О начале контрольных проверок боеготовности армии во всех военных округах Шойгу объявил в начале апреля. На совещании в Крыму он подчеркнул, что в этом регионе значительно выросла военная и разведывательная активность НАТО.По словам министра, российские военные внимательно отслеживают действия альянса в районе предстоящих учений Defender Europe, а "одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье".В последние недели Украина и страны Запада заявляли о своей обеспокоенности в связи с усилением "агрессивных действий" России в Крыму и на западной границе. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, эти действия никому не угрожают и не должны никого волновать.

https://ria.ru/20210422/nato-1729459841.html

https://ria.ru/20210422/ucheniya-1729459086.html

россия

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россия, сергей шойгу, безопасность