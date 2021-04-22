Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/otvet-1729474350.html
Чехия объявит об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы
Чехия объявит об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы
После 16:00 мск Чехия объявит об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы. Российский посол уже прибыл в МИД республики. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:10
2021-04-22T16:10
россия
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729413437_0:98:3020:1797_1920x0_80_0_0_6794c36ccb7aea8412caa374b3955a70.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. После 16:00 мск Чехия объявит об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы. Российский посол уже прибыл в МИД республики."Премьер Андрей Бабиш, первый вице-премьер Ян Гамачек и глава МИД Якуб Кулганек выступят на пресс-конференции в (здании) правительства", — уточняется в релизе чешского внешнеполитического ведомства.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства, в стране усилились антироссийские настроения.В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным. Сегодня Кулганек допустил высылку до 60 россиян для достижения "численного паритета".В Кремле назвали обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся. В Праге рассчитывают на поддержку Запада в этом вопросе. В среду МИД страны запросил новую встречу с НАТО и предложил альянсу выступить с совместным антироссийским заявлением.
https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/chekhiya-1729463225.html
https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729413437_183:0:2834:1988_1920x0_80_0_0_b83e8d9af9adb74489f8a68542a072d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, чехия, в мире

Чехия объявит об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы

15:10 22.04.2021 (обновлено: 16:10 22.04.2021)
 
© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. После 16:00 мск Чехия объявит об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы. Российский посол уже прибыл в МИД республики.
"Премьер Андрей Бабиш, первый вице-премьер Ян Гамачек и глава МИД Якуб Кулганек выступят на пресс-конференции в (здании) правительства", — уточняется в релизе чешского внешнеполитического ведомства.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 22:29
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2018-2021 годах
На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства, в стране усилились антироссийские настроения.
В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным. Сегодня Кулганек допустил высылку до 60 россиян для достижения "численного паритета".
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
14:20Сказано в эфире
"Дан приказ". Что будет с российско-чешскими отношениями?
В Кремле назвали обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.
В Праге рассчитывают на поддержку Запада в этом вопросе. В среду МИД страны запросил новую встречу с НАТО и предложил альянсу выступить с совместным антироссийским заявлением.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 20:24
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2018-2021 годах
 
РоссияЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
Лента новостейМолния