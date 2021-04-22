Чехия объявит об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы
15:10 22.04.2021 (обновлено: 16:10 22.04.2021)
© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. После 16:00 мск Чехия объявит об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы. Российский посол уже прибыл в МИД республики.
"Премьер Андрей Бабиш, первый вице-премьер Ян Гамачек и глава МИД Якуб Кулганек выступят на пресс-конференции в (здании) правительства", — уточняется в релизе чешского внешнеполитического ведомства.
На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства, в стране усилились антироссийские настроения.
В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным. Сегодня Кулганек допустил высылку до 60 россиян для достижения "численного паритета".
В Кремле назвали обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.