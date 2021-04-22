https://ria.ru/20210422/otvet-1729474350.html

Чехия объявит об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы

Чехия объявит об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы

После 16:00 мск Чехия объявит об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы. Российский посол уже прибыл в МИД республики. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:10

2021-04-22T15:10

2021-04-22T16:10

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. После 16:00 мск Чехия объявит об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы. Российский посол уже прибыл в МИД республики."Премьер Андрей Бабиш, первый вице-премьер Ян Гамачек и глава МИД Якуб Кулганек выступят на пресс-конференции в (здании) правительства", — уточняется в релизе чешского внешнеполитического ведомства.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства, в стране усилились антироссийские настроения.В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным. Сегодня Кулганек допустил высылку до 60 россиян для достижения "численного паритета".В Кремле назвали обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся. В Праге рассчитывают на поддержку Запада в этом вопросе. В среду МИД страны запросил новую встречу с НАТО и предложил альянсу выступить с совместным антироссийским заявлением.

https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/chekhiya-1729463225.html

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

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россия, чехия, в мире