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Глава МИД Чехии Кулганек допустил высылку 60 российских дипломатов
Глава МИД Чехии Кулганек допустил высылку 60 российских дипломатов
Для установления паритета в количестве дипломатических сотрудников Прагу должны покинуть около 60 россиян, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T10:49
2021-04-22T10:49
2021-04-22T11:23
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ПРАГА, 22 апр — РИА Новости. Для установления паритета в количестве дипломатических сотрудников Прагу должны покинуть около 60 россиян, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек.На прошлой неделе власти республики обвинили Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства.В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата (это почти две трети всего персонала), они уже покинули страну. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным. В Кремле назвали обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Москва пообещала, что Прага заплатит "колоссальную цену" за случившееся.В Чехии рассчитывают на поддержку Запада в этом вопросе. В среду МИД страны запросил новую встречу с НАТО и предложил альянсу выступить с совместным антироссийским заявлением.
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россия, ян гамачек, якуб кулганек, андрей бабиш, мид чехии, москва, чехия, политика
ПРАГА, 22 апр — РИА Новости.
Для установления паритета в количестве дипломатических сотрудников Прагу должны покинуть около 60 россиян, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек
.
"Наша цель — чтобы это отвечало тому (численному. — Прим. ред.) состоянию, какое существует в данный момент в нашем посольстве в Москве", — сказал он в интервью газете Lidove noviny
На прошлой неделе власти республики обвинили Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства.
В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата (это почти две трети всего персонала), они уже покинули страну. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.
В Кремле назвали обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Москва пообещала, что Прага заплатит "колоссальную цену" за случившееся.
В Чехии рассчитывают на поддержку Запада в этом вопросе. В среду МИД страны запросил новую встречу с НАТО и предложил
альянсу выступить с совместным антироссийским заявлением.