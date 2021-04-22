https://ria.ru/20210422/diplomaty-1729412689.html

Глава МИД Чехии Кулганек допустил высылку 60 российских дипломатов

Глава МИД Чехии Кулганек допустил высылку 60 российских дипломатов

Для установления паритета в количестве дипломатических сотрудников Прагу должны покинуть около 60 россиян, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T10:49

2021-04-22T10:49

2021-04-22T11:23

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ПРАГА, 22 апр — РИА Новости. Для установления паритета в количестве дипломатических сотрудников Прагу должны покинуть около 60 россиян, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек.На прошлой неделе власти республики обвинили Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства.В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата (это почти две трети всего персонала), они уже покинули страну. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным. В Кремле назвали обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Москва пообещала, что Прага заплатит "колоссальную цену" за случившееся.В Чехии рассчитывают на поддержку Запада в этом вопросе. В среду МИД страны запросил новую встречу с НАТО и предложил альянсу выступить с совместным антироссийским заявлением.

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

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россия, ян гамачек, якуб кулганек, андрей бабиш, мид чехии, москва, чехия, политика