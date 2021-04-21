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Чехия предложила НАТО выступить с совместным заявлением по России
Чехия предложила НАТО выступить с совместным заявлением по России
В Праге предложили Североатлантическому Альянсу провести еще одну встречу для обсуждения новых скоординированных шагов в отношении Москвы. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T10:46
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ян гамачек
мария захарова
андрей бабиш
мид чехии
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нато
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в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Праге предложили Североатлантическому Альянсу провести еще одну встречу для обсуждения новых скоординированных шагов в отношении Москвы.На предыдущем заседании, которое прошло во вторник, чехи рассказали о кризисе в диалоге с Россией, в частности, речь шла о "нарушении суверенитета и национальной безопасности" в связи с инцидентом во Врбетице. Власти республики обвинили Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в этом наеденном пункте в 2014 году. Чешская полиция объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам генпрокурора Павла Земана, они также стоят за взрывами на арсенале. Позднее источник портала Seznam рассказал, что в деле есть третий подозреваемый — Сергей Федотов, работавший, по его словам, в российской дипмиссии.Прага выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата, они уже покинули страну.В Кремле назвали обвинения возмутительными и голословными, а реакцию Чехии — провокационной и недружественной.
https://radiosputnik.ria.ru/20210420/chekhiya-1729172029.html
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ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, москва, россия, нато, чехия, в мире

Чехия предложила НАТО выступить с совместным заявлением по России

10:46 21.04.2021 (обновлено: 11:52 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Праге предложили Североатлантическому Альянсу провести еще одну встречу для обсуждения новых скоординированных шагов в отношении Москвы.
"Чешская Республика поблагодарила союзников за проявленную солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО", — сообщается в Twitter МИД страны.
На предыдущем заседании, которое прошло во вторник, чехи рассказали о кризисе в диалоге с Россией, в частности, речь шла о "нарушении суверенитета и национальной безопасности" в связи с инцидентом во Врбетице.
Власти республики обвинили Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в этом наеденном пункте в 2014 году.
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Чешская полиция объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам генпрокурора Павла Земана, они также стоят за взрывами на арсенале. Позднее источник портала Seznam рассказал, что в деле есть третий подозреваемый — Сергей Федотов, работавший, по его словам, в российской дипмиссии.
Прага выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата, они уже покинули страну.
В Кремле назвали обвинения возмутительными и голословными, а реакцию Чехии — провокационной и недружественной.
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