https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729558154.html

В Волгограде арестовали сотрудницу штаба Навального

В Волгограде арестовали сотрудницу штаба Навального

Суд арестовал сотрудницу штаба Навального в Волгограде Марию Худоярову на 25 суток за организацию несогласованной акции, сообщила РИА Новости в четверг... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T23:50

2021-04-22T23:50

2021-04-22T23:50

россия

татьяна москалькова

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

волгоград

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg

ВОЛГОГРАД, 22 апр - РИА Новости. Суд арестовал сотрудницу штаба Навального в Волгограде Марию Худоярову на 25 суток за организацию несогласованной акции, сообщила РИА Новости в четверг руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.По информации суда, Худоярова 23 марта через соцсети призывала к участию в несогласованной акции. Так, как девушка ранее уже была арестована за аналогичные призывы в январе, ей вменили статью о повторной организации незаконного митинга."В судебном заседании Худоярова вину в совершении административного правонарушения не признала. Постановлением суда за совершение указанного правонарушения ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток", - сообщила Вальковская. Постановление в силу не вступило.Ранее сообщалось, что 21 апреля за аналогичное правонарушение на 25 суток был арестован руководитель штаба Навального в Волгограде Евгений Кочегин.Накануне вечером в Волгограде прошла несогласованная акция. Позже суд оштрафовал семерых ее участников на сумму от 10 до 20 тысяч рублей каждого - за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия. Дело в отношении еще одного рассмотрят 27 апреля. Еще один мужчина арестован на 10 суток за отказ от проверки на состояние наркотического опьянения.Ранее МВД РФ призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и обещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выражала надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

россия

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, волгоград, волгоградская область, происшествия