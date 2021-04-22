В Волгограде арестовали сотрудницу штаба Навального
ВОЛГОГРАД, 22 апр - РИА Новости. Суд арестовал сотрудницу штаба Навального в Волгограде Марию Худоярову на 25 суток за организацию несогласованной акции, сообщила РИА Новости в четверг руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
По информации суда, Худоярова 23 марта через соцсети призывала к участию в несогласованной акции. Так, как девушка ранее уже была арестована за аналогичные призывы в январе, ей вменили статью о повторной организации незаконного митинга.
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"В судебном заседании Худоярова вину в совершении административного правонарушения не признала. Постановлением суда за совершение указанного правонарушения ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток", - сообщила Вальковская. Постановление в силу не вступило.
Ранее сообщалось, что 21 апреля за аналогичное правонарушение на 25 суток был арестован руководитель штаба Навального в Волгограде Евгений Кочегин.
Накануне вечером в Волгограде прошла несогласованная акция. Позже суд оштрафовал семерых ее участников на сумму от 10 до 20 тысяч рублей каждого - за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия. Дело в отношении еще одного рассмотрят 27 апреля. Еще один мужчина арестован на 10 суток за отказ от проверки на состояние наркотического опьянения.
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Ранее МВД РФ призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и обещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выражала надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.