Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729440128.html
ПАСЕ приняла резолюцию с требованием отпустить Навального до 7 июня
ПАСЕ приняла резолюцию с требованием отпустить Навального до 7 июня
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняла резолюцию с призывом освободить Алексея Навального и предоставить ему всю необходимую медицинскую РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:41
2021-04-22T15:01
алексей навальный
в мире
россия
татьяна москалькова
ольга михайлова
дмитрий песков
покров
владимир
парламентская ассамблея совета европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598297222_0:115:3078:1847_1920x0_80_0_0_ec8693c2f2d432bc5b677bdd2d30c861.jpg
ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняла резолюцию с призывом освободить Алексея Навального и предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь.Еще накануне омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что его посетили четыре гражданских врача. По их словам, здоровье блогера не вызывает серьезных опасений, ему проводят необходимую терапию."Ассамблея... призывает Российскую Федерацию в соответствии c решением Комитета министров (Совета Европы. – Прим. ред.) и временной меры, принятой Европейским судом по правам человека, освободить Навального немедленно и в любом случае до следующего заседания Комитета министров в июне 2021 года", — говорится в документе.Резолюцию поддержали 105 голосами, 26 выступили против, а 11 — воздержались. Согласно графику, заседание планируют провести с 7 по 9 июня.ПАСЕ призвала предоставить Навальному необходимую медпомощь, в том числе обследование и лечение врачом по его выбору, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и внутренним законодательством. В ведомстве также подчеркнули, что состояние здоровья блогера ухудшилось после его задержания."Тюремная медицинская служба диагностировала у Навального множественные грыжи межпозвоночного диска и что независимый медицинский специалист сказал, что текущее лечение Навального тюремной медицинской службой, от которого Навальный в значительной степени отказывается, "противопоказано, нежелательно и неэффективно" и может вызвать другие серьезные проблемы со здоровьем", — отмечается в заявлении.Ранее адвокат заявила, что блогер находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима и сам согласился на капельницы с глюкозой. Сейчас у Навального постельный режим. Она также пояснила, что у заключенного две грыжи, а от предложенного лекарства он отказывается, так как его невролог счел лечение неэффективным.В документе Ассамблеи говорится, что ходатайства Навального о том, чтобы его осмотрел выбранный им специалист, не удовлетворили. Он объявил голодовку с 31 марта. ПАСЕ предложила Европейском комитету по предупреждению пыток провести контрольный визит в ИК, где блогер отбывает наказание, и призвала Россию разрешить публикацию любых отчетов по итогам такого посещения.В резолюции подчеркивается, что Парламентская ассамблея Совета Европы продолжит пристально следить за ситуацией с Навальным.В феврале Симоновоский суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и назначил 3,5 года колонии общего режима. В конце марта он в своем Instagram-аккаунте написал , что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Адвокат Ольга Михайлова заявила РИА Новости, что у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, он получает в колонии всю необходимую медпомощь.Ранее УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что заключенный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" его перевели обратно в отряд. Позже ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести Навального из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают здоровье осужденных в России темой для интереса иностранных государств и никак не воспринимают заявления по блогеру из-за рубежа.
https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729401741.html
https://ria.ru/20210422/zaderzhanie-1729387198.html
https://ria.ru/20210421/zaderzhanie-1729368890.html
https://ria.ru/20210422/yarmysh-1729399535.html
россия
покров
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598297222_341:101:2938:2048_1920x0_80_0_0_6180a9d7c75c7af63a50e7972ea0bfc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, в мире, россия, татьяна москалькова, ольга михайлова, дмитрий песков, покров, владимир, парламентская ассамблея совета европы

ПАСЕ приняла резолюцию с требованием отпустить Навального до 7 июня

12:41 22.04.2021 (обновлено: 15:01 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняла резолюцию с призывом освободить Алексея Навального и предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь.
Еще накануне омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что его посетили четыре гражданских врача. По их словам, здоровье блогера не вызывает серьезных опасений, ему проводят необходимую терапию.
"Ассамблея... призывает Российскую Федерацию в соответствии c решением Комитета министров (Совета Европы. – Прим. ред.) и временной меры, принятой Европейским судом по правам человека, освободить Навального немедленно и в любом случае до следующего заседания Комитета министров в июне 2021 года", — говорится в документе.
Резолюцию поддержали 105 голосами, 26 выступили против, а 11 — воздержались. Согласно графику, заседание планируют провести с 7 по 9 июня.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
09:39
В МИД ответили на требования Запада по Навальному
ПАСЕ призвала предоставить Навальному необходимую медпомощь, в том числе обследование и лечение врачом по его выбору, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и внутренним законодательством. В ведомстве также подчеркнули, что состояние здоровья блогера ухудшилось после его задержания.
"Тюремная медицинская служба диагностировала у Навального множественные грыжи межпозвоночного диска и что независимый медицинский специалист сказал, что текущее лечение Навального тюремной медицинской службой, от которого Навальный в значительной степени отказывается, "противопоказано, нежелательно и неэффективно" и может вызвать другие серьезные проблемы со здоровьем", — отмечается в заявлении.
Ранее адвокат заявила, что блогер находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима и сам согласился на капельницы с глюкозой. Сейчас у Навального постельный режим. Она также пояснила, что у заключенного две грыжи, а от предложенного лекарства он отказывается, так как его невролог счел лечение неэффективным.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
01:41
В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
В документе Ассамблеи говорится, что ходатайства Навального о том, чтобы его осмотрел выбранный им специалист, не удовлетворили. Он объявил голодовку с 31 марта. ПАСЕ предложила Европейском комитету по предупреждению пыток провести контрольный визит в ИК, где блогер отбывает наказание, и призвала Россию разрешить публикацию любых отчетов по итогам такого посещения.
В резолюции подчеркивается, что Парламентская ассамблея Совета Европы продолжит пристально следить за ситуацией с Навальным.
Сотрудники полиции перед началом несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 20:31
Источник сообщил о задержании главы штаба Навального в Петербурге
В феврале Симоновоский суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и назначил 3,5 года колонии общего режима. В конце марта он в своем Instagram-аккаунте написал , что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Адвокат Ольга Михайлова заявила РИА Новости, что у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
Ранее УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что заключенный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" его перевели обратно в отряд. Позже ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести Навального из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают здоровье осужденных в России темой для интереса иностранных государств и никак не воспринимают заявления по блогеру из-за рубежа.
Кира Ярмыш - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
09:27
Суд арестовал пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш
 
Алексей НавальныйВ миреРоссияТатьяна МоскальковаОльга МихайловаДмитрий ПесковПокровВладимирПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
Лента новостейМолния