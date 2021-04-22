https://ria.ru/20210422/krym-1729435119.html

В Крыму стартовали крупные военные учения ВС

В Крыму стартовали крупные военные учения ВС

В четверг на полигоне Опук в Крыму начались межвидовые учения российских вооруженных сил — в них участвуют более десяти тысяч военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:23

2021-04-22T12:23

2021-04-22T18:37

александр дворников

вооруженные силы рф

керчь

феодосия

южный военный округ

курильские острова

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В четверг на полигоне Опук в Крыму начались межвидовые учения российских вооруженных сил — в них участвуют более десяти тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны.На маневры прибыл глава ведомства Сергей Шойгу. До начала активных действий он облетел район дислокации войск на вертолете, а также заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова."Задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ. В том числе более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения", — пояснили в министерстве.Оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей, а дивизионы зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" и батареи "Тор-М2" отразили воздушный удар "противника". Кроме того, фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту при высадке на побережье.Полигон Опук находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. Его возможности позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника", выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.В начале апреля Шойгу объявил о старте плановых контрольных проверок боеготовности армии за зимний период обучения. Она идет во всех военных округах и на Северном флоте, а также на Крайнем Севере, Курильских островах и Камчатке.

https://ria.ru/20210420/korabli-1729076778.html

https://ria.ru/20210420/ucheniya-1729066321.html

керчь

феодосия

курильские острова

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александр дворников, вооруженные силы рф, керчь, феодосия, южный военный округ, курильские острова, сергей шойгу, безопасность