В Крыму стартовали крупные военные учения ВС
Учения подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на полигоне Опук стали частью внезапной проверки боевой готовности.
Учения подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на полигоне Опук стали частью внезапной проверки боевой готовности.
Войска успешно отработали поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности южных границ России.
Войска успешно отработали поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности южных границ России.
Были задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотные летательные аппараты "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор" и другие новейшие образцы вооружения.
Были задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотные летательные аппараты "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор" и другие новейшие образцы вооружения.
Маневры посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он облетел районы дислокации войск и боевой техники на вертолете, проверил готовность морской и сухопутной группировок.
Маневры посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он облетел районы дислокации войск и боевой техники на вертолете, проверил готовность морской и сухопутной группировок.
Ракетные корабли Черноморского флота нанесли артиллерийский удар, поразив огневые средства противодесантной обороны.
Ракетные корабли Черноморского флота нанесли артиллерийский удар, поразив огневые средства противодесантной обороны.
Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту.
Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту.
Экипажи Черноморского и Северного флотов обеспечили высадку морской пехоты. Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители.
Экипажи Черноморского и Северного флотов обеспечили высадку морской пехоты. Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители.
После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель".
После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель".
Учения показали способность армии адекватно отвечать на изменение обстановки рядом с границами страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Учения показали способность армии адекватно отвечать на изменение обстановки рядом с границами страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал глава военного ведомства.
"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал глава военного ведомства.
Учения подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на полигоне Опук стали частью внезапной проверки боевой готовности.
Войска успешно отработали поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности южных границ России.
Были задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотные летательные аппараты "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор" и другие новейшие образцы вооружения.
Маневры посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он облетел районы дислокации войск и боевой техники на вертолете, проверил готовность морской и сухопутной группировок.
Ракетные корабли Черноморского флота нанесли артиллерийский удар, поразив огневые средства противодесантной обороны.
Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту.
Экипажи Черноморского и Северного флотов обеспечили высадку морской пехоты. Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители.
После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель".
Учения показали способность армии адекватно отвечать на изменение обстановки рядом с границами страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал глава военного ведомства.