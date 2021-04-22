https://ria.ru/20210422/doplaty-1729505174.html

Власти Ленобласти планируют доплачивать учителям за повышенную нагрузку

Власти Ленобласти планируют доплачивать учителям за повышенную нагрузку

Учителя Ленинградской области должны получать дополнительные выплаты за нагрузку на работе, а также за достижения своих учеников на олимпиадах и других... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:23

2021-04-22T17:23

2021-04-22T17:23

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

кировский район

шлиссельбург

образование - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Учителя Ленинградской области должны получать дополнительные выплаты за нагрузку на работе, а также за достижения своих учеников на олимпиадах и других соревнованиях, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области.По его словам, количество обучающихся в общеобразовательных школах региона за 2020 год увеличилось на 6,4 тысячи человек. Кроме того, в прошлом году было завершено строительство семи новых школ на пять тысяч мест во Всеволожском, Ломоносовском, Тосненском, Лужском и Кировском районах. Крупнейшие школы введены в Мурино, Буграх, Шлиссельбурге.Он также напомнила, что с 2021 года педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полагается губернаторские премии. Учителям, которые подготовили победителей олимпиады, будет выплачено 240 тысяч рублей, призеров – 120 тысяч рублей. В случае, если учитель подготовил победителя и призера по нескольким предметам, то премия будет выплачена за каждое звание. Если же в подготовке олимпиадника принимали участие два или более учителя, то каждому из них выплачивается вознаграждение в равных долях от размера премии.

https://ria.ru/20210422/sotsipoteka-1729494586.html

ленинградская область

кировский район

шлиссельбург

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александр дрозденко, ленинградская область, кировский район, шлиссельбург, образование - общество