Власти Ленобласти планируют доплачивать учителям за повышенную нагрузку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Учителя Ленинградской области должны получать дополнительные выплаты за нагрузку на работе, а также за достижения своих учеников на олимпиадах и других соревнованиях, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области.
По его словам, количество обучающихся в общеобразовательных школах региона за 2020 год увеличилось на 6,4 тысячи человек. Кроме того, в прошлом году было завершено строительство семи новых школ на пять тысяч мест во Всеволожском, Ломоносовском, Тосненском, Лужском и Кировском районах. Крупнейшие школы введены в Мурино, Буграх, Шлиссельбурге.
"Система оплаты должна быть прозрачной. Тогда каждый будет понимать, что чем больше учеников, тем больше зарплата. Выше результаты учеников — больше премии. Чтобы учитель не переживал: за повышенную нагрузку он непременно получит дополнительные деньги", — сказал Александр Дрозденко.
Он также напомнила, что с 2021 года педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полагается губернаторские премии. Учителям, которые подготовили победителей олимпиады, будет выплачено 240 тысяч рублей, призеров – 120 тысяч рублей. В случае, если учитель подготовил победителя и призера по нескольким предметам, то премия будет выплачена за каждое звание. Если же в подготовке олимпиадника принимали участие два или более учителя, то каждому из них выплачивается вознаграждение в равных долях от размера премии.