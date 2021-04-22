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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210422/doplaty-1729505174.html
Власти Ленобласти планируют доплачивать учителям за повышенную нагрузку
Власти Ленобласти планируют доплачивать учителям за повышенную нагрузку
Учителя Ленинградской области должны получать дополнительные выплаты за нагрузку на работе, а также за достижения своих учеников на олимпиадах и других... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:23
2021-04-22T17:23
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
кировский район
шлиссельбург
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Учителя Ленинградской области должны получать дополнительные выплаты за нагрузку на работе, а также за достижения своих учеников на олимпиадах и других соревнованиях, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области.По его словам, количество обучающихся в общеобразовательных школах региона за 2020 год увеличилось на 6,4 тысячи человек. Кроме того, в прошлом году было завершено строительство семи новых школ на пять тысяч мест во Всеволожском, Ломоносовском, Тосненском, Лужском и Кировском районах. Крупнейшие школы введены в Мурино, Буграх, Шлиссельбурге.Он также напомнила, что с 2021 года педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полагается губернаторские премии. Учителям, которые подготовили победителей олимпиады, будет выплачено 240 тысяч рублей, призеров – 120 тысяч рублей. В случае, если учитель подготовил победителя и призера по нескольким предметам, то премия будет выплачена за каждое звание. Если же в подготовке олимпиадника принимали участие два или более учителя, то каждому из них выплачивается вознаграждение в равных долях от размера премии.
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александр дрозденко, ленинградская область, кировский район, шлиссельбург, образование - общество

Власти Ленобласти планируют доплачивать учителям за повышенную нагрузку

17:23 22.04.2021
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Учителя Ленинградской области должны получать дополнительные выплаты за нагрузку на работе, а также за достижения своих учеников на олимпиадах и других соревнованиях, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области.
По его словам, количество обучающихся в общеобразовательных школах региона за 2020 год увеличилось на 6,4 тысячи человек. Кроме того, в прошлом году было завершено строительство семи новых школ на пять тысяч мест во Всеволожском, Ломоносовском, Тосненском, Лужском и Кировском районах. Крупнейшие школы введены в Мурино, Буграх, Шлиссельбурге.
"Система оплаты должна быть прозрачной. Тогда каждый будет понимать, что чем больше учеников, тем больше зарплата. Выше результаты учеников — больше премии. Чтобы учитель не переживал: за повышенную нагрузку он непременно получит дополнительные деньги", — сказал Александр Дрозденко.
Он также напомнила, что с 2021 года педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полагается губернаторские премии. Учителям, которые подготовили победителей олимпиады, будет выплачено 240 тысяч рублей, призеров – 120 тысяч рублей. В случае, если учитель подготовил победителя и призера по нескольким предметам, то премия будет выплачена за каждое звание. Если же в подготовке олимпиадника принимали участие два или более учителя, то каждому из них выплачивается вознаграждение в равных долях от размера премии.
Стройка - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьКировский районШлиссельбургОбразование - Общество
 
 
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