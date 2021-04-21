Источник сообщил о задержании главы штаба Навального в Петербурге
20:31 21.04.2021 (обновлено: 20:32 21.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции перед началом несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Глава штаба Навального в Петербурге задержан, он был с документами ТК "Дождь" и в жилете "пресса", по мобильной связи руководил маршрутом незаконной акции, заявил РИА Новости источник в ГУМВД Санкт-Петербурга.
"Во время незаконной манифестации в Петербурге задержан координатор местного штаба Навального Денис Кабаков, который в жилете "Пресса" предъявил удостоверение корреспондента телеканала "Дождь". У полиции есть документальные подтверждения того, что в момент задержания Кабаков, используя средства мобильной связи, руководил маршрутами движения протестующих", - сказал собеседник агентства.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.