https://ria.ru/20210421/zaderzhanie-1729368890.html

Источник сообщил о задержании главы штаба Навального в Петербурге

Источник сообщил о задержании главы штаба Навального в Петербурге

Глава штаба Навального в Петербурге задержан, он был с документами ТК "Дождь" и в жилете "пресса", по мобильной связи руководил маршрутом незаконной акции,... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T20:31

2021-04-21T20:31

2021-04-21T20:32

дождь (телеканал)

алексей навальный

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Глава штаба Навального в Петербурге задержан, он был с документами ТК "Дождь" и в жилете "пресса", по мобильной связи руководил маршрутом незаконной акции, заявил РИА Новости источник в ГУМВД Санкт-Петербурга."Во время незаконной манифестации в Петербурге задержан координатор местного штаба Навального Денис Кабаков, который в жилете "Пресса" предъявил удостоверение корреспондента телеканала "Дождь". У полиции есть документальные подтверждения того, что в момент задержания Кабаков, используя средства мобильной связи, руководил маршрутами движения протестующих", - сказал собеседник агентства.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210421/koordinator-1729366128.html

санкт-петербург

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дождь (телеканал), алексей навальный, санкт-петербург, происшествия