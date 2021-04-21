https://ria.ru/20210421/zaderzhanie-1729218567.html

Полиция задержала пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

Полиция задержала пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

Полицейские задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T10:58

2021-04-21T10:58

2021-04-21T11:18

кира ярмыш

россия

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Полицейские задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова."Она мне позвонила и сказала, что около подъезда ее задержали полицейские второго оперполка", - заявила адвокат.У Поляковой пока нет данных о причине задержания и о том, куда Ярмыш повезут.В Twitter Ярмыш 18 апреля появился пост, в котором "Фонд борьбы с коррупцией"* объявляет о проведении в России 21 апреля митингов.Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января, постановлением суда ей, среди прочего, запрещено пользоваться интернетом.Ранее сегодня полиция задержала соратницу Навального Любовь Соболь, сообщил РИА Новости ее адвокат.МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.* Организация, выполняющая функции иноагента в России

https://ria.ru/20210419/ubezhische-1728979338.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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кира ярмыш, россия, алексей навальный, происшествия