Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/zaderzhanie-1729218567.html
Полиция задержала пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш
Полиция задержала пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш
Полицейские задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T10:58
2021-04-21T11:18
кира ярмыш
россия
алексей навальный
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595510539_0:168:1929:1253_1920x0_80_0_0_5754cc83a3d96beecaa737f61d556845.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Полицейские задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова."Она мне позвонила и сказала, что около подъезда ее задержали полицейские второго оперполка", - заявила адвокат.У Поляковой пока нет данных о причине задержания и о том, куда Ярмыш повезут.В Twitter Ярмыш 18 апреля появился пост, в котором "Фонд борьбы с коррупцией"* объявляет о проведении в России 21 апреля митингов.Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января, постановлением суда ей, среди прочего, запрещено пользоваться интернетом.Ранее сегодня полиция задержала соратницу Навального Любовь Соболь, сообщил РИА Новости ее адвокат.МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.* Организация, выполняющая функции иноагента в России
https://ria.ru/20210419/ubezhische-1728979338.html
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595510539_0:0:1885:1413_1920x0_80_0_0_6d41daff5b6439b022e358310bb50946.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кира ярмыш, россия, алексей навальный, происшествия

Полиция задержала пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

10:58 21.04.2021 (обновлено: 11:18 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКира Ярмыш
Кира Ярмыш - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Полицейские задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова.
"Она мне позвонила и сказала, что около подъезда ее задержали полицейские второго оперполка", - заявила адвокат.
У Поляковой пока нет данных о причине задержания и о том, куда Ярмыш повезут.
В Twitter Ярмыш 18 апреля появился пост, в котором "Фонд борьбы с коррупцией"* объявляет о проведении в России 21 апреля митингов.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 17:48
Эстония готова рассмотреть вопрос о предоставлении убежища Навальному
Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января, постановлением суда ей, среди прочего, запрещено пользоваться интернетом.
Ранее сегодня полиция задержала соратницу Навального Любовь Соболь, сообщил РИА Новости ее адвокат.
МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
* Организация, выполняющая функции иноагента в России
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:32
Спастись из "секты" Навального
 
Кира ЯрмышРоссияАлексей НавальныйПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Путин: даже на пике эпидемии удалось избежать пустых полок в магазинах
12:28Власти не будут директивно устанавливать цены на продукты, заявил Путин
12:27Путин призвал в течение десяти лет сократить распространение гепатита С
12:26Путин дал поручения губернаторам по выстраиванию работы соцсферы
12:25Получение алиментов не должно унижать родителя с ребенком, заявил Путин
12:23Суд признал приговор срочнику Шамсутдинову законным
12:23Путин призвал не допускать распространение коронавируса извне
12:21Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, заявил Путин
12:20Путин заявил о наращивании поставок мобильных медцентров в регионы
12:19Путин призвал продлить программу возврата средств за отдых в России
12:18Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров с 1 июля
12:18Путин поручил главам регионов ежедневно заниматься вопросами вакцинации
12:16Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса
12:15Коронавирус не побежден окончательно, заявил Путин
12:15Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу
12:14Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения
12:14Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
12:13Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей
12:12Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии
12:12Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
Лента новостейМолния