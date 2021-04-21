https://ria.ru/20210421/sudba-1729331026.html

Жириновский рассказал, от кого зависит судьба мира

Жириновский рассказал, от кого зависит судьба мира

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с журналистами высказался о политиках, от решений которых, по его мнению, сейчас зависит судьба всего мира. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:07

2021-04-21T17:07

2021-04-21T19:22

россия

ситуация на украине

донбасс

лдпр

владимир зеленский

джо байден

владимир путин

владимир жириновский

европа

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с журналистами высказался о политиках, от решений которых, по его мнению, сейчас зависит судьба всего мира."Решать судьбу Европы и мира будут только два человека, даже один: только глава России решает, что будет с миром ближайшие десять-пятнадцать лет. Байден уже ничего не решает", — цитирует его телеканал "360".Жириновского также возмутило видеообращение украинского президента Владимира Зеленского, в котором он предложил Владимиру Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". По словам лидера ЛДПР, принимать решение о месте проведения подобных встреч может только российская сторона. В Кремле сегодня заявили, что не получали запросов на общение с украинским руководством. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президенту доложили о предложении украинского коллеги. Песков уточнил, что не знает, ознакомился ли Путин с информацией, так как сегодня российский лидер готовился к посланию Федеральному собранию и проводил рабочие встречи. Он также отметил, что для переговоров двух президентов в таком формате нужны предпосылки.

https://ria.ru/20210421/sovet-1729188455.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

россия

донбасс

европа

сша

украина

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россия, ситуация на украине, донбасс, лдпр, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, владимир жириновский, европа, сша, украина, политика