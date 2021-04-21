Жириновский рассказал, от кого зависит судьба мира
17:07 21.04.2021 (обновлено: 19:22 21.04.2021)
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Либерально-демократическая партия России" в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с журналистами высказался о политиках, от решений которых, по его мнению, сейчас зависит судьба всего мира.
"Решать судьбу Европы и мира будут только два человека, даже один: только глава России решает, что будет с миром ближайшие десять-пятнадцать лет. Байден уже ничего не решает", — цитирует его телеканал "360".
Жириновского также возмутило видеообращение украинского президента Владимира Зеленского, в котором он предложил Владимиру Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". По словам лидера ЛДПР, принимать решение о месте проведения подобных встреч может только российская сторона.
В Кремле сегодня заявили, что не получали запросов на общение с украинским руководством. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президенту доложили о предложении украинского коллеги. Песков уточнил, что не знает, ознакомился ли Путин с информацией, так как сегодня российский лидер готовился к посланию Федеральному собранию и проводил рабочие встречи. Он также отметил, что для переговоров двух президентов в таком формате нужны предпосылки.
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