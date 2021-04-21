В МИД вызвали замруководителя посольства США
14:28 21.04.2021 (обновлено: 15:39 21.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман возле здания МИД РФ в Москве
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел заявило о вызове в ведомство заместителя руководителя американского посольства в Москве.
Никаких деталей на Смоленской площади не привели.
Как позднее сообщил корреспондент РИА Новости, заместитель посла США Бартл Горман прибыл в МИД.
"Я пришел в ведомство на встречу с российскими коллегами", — сказал дипломат агентству.
Шестнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов с конца марта находится в Москве, куда его пригласили для консультаций. Это произошло после того, как Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит за вмешательство в выборы". При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".
Вскоре Путин и Байден пообщались по телефону, американский лидер предложил встретиться на нейтральной территории, однако сразу же после этого разговора США ввели новые санкции против России. В МИД отметили, что подобный курс не отвечает интересам народов двух государств.
20 апреля, 15:26Госдеп подтвердил, что Салливан поедет в США в течение недели