https://ria.ru/20210421/ssha-1729288680.html

В МИД вызвали замруководителя посольства США

В МИД вызвали замруководителя посольства США

Министерство иностранных дел заявило о вызове в ведомство заместителя руководителя американского посольства в Москве. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:28

2021-04-21T14:28

2021-04-21T15:39

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сша

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел заявило о вызове в ведомство заместителя руководителя американского посольства в Москве.Никаких деталей на Смоленской площади не привели.Как позднее сообщил корреспондент РИА Новости, заместитель посла США Бартл Горман прибыл в МИД. "Я пришел в ведомство на встречу с российскими коллегами", — сказал дипломат агентству.Шестнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".Позднее дипломат подтвердил РИА Новости, что планирует выехать в Вашингтон для обстоятельных бесед с "новыми коллегами из администрации президента Байдена". Он уточнил, что планирует вернуться в Москву до возможной встречи глав России и США.Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов с конца марта находится в Москве, куда его пригласили для консультаций. Это произошло после того, как Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит за вмешательство в выборы". При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".Вскоре Путин и Байден пообщались по телефону, американский лидер предложил встретиться на нейтральной территории, однако сразу же после этого разговора США ввели новые санкции против России. В МИД отметили, что подобный курс не отвечает интересам народов двух государств.

https://ria.ru/20210420/posol-1729081041.html

https://ria.ru/20210420/sallivan-1729116223.html

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