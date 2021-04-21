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В МИД вызвали замруководителя посольства США
В МИД вызвали замруководителя посольства США
Министерство иностранных дел заявило о вызове в ведомство заместителя руководителя американского посольства в Москве. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:28
2021-04-21T15:39
россия
сша
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел заявило о вызове в ведомство заместителя руководителя американского посольства в Москве.Никаких деталей на Смоленской площади не привели.Как позднее сообщил корреспондент РИА Новости, заместитель посла США Бартл Горман прибыл в МИД. "Я пришел в ведомство на встречу с российскими коллегами", — сказал дипломат агентству.Шестнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".Позднее дипломат подтвердил РИА Новости, что планирует выехать в Вашингтон для обстоятельных бесед с "новыми коллегами из администрации президента Байдена". Он уточнил, что планирует вернуться в Москву до возможной встречи глав России и США.Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов с конца марта находится в Москве, куда его пригласили для консультаций. Это произошло после того, как Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит за вмешательство в выборы". При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".Вскоре Путин и Байден пообщались по телефону, американский лидер предложил встретиться на нейтральной территории, однако сразу же после этого разговора США ввели новые санкции против России. В МИД отметили, что подобный курс не отвечает интересам народов двух государств.
https://ria.ru/20210420/posol-1729081041.html
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60
россия, сша

В МИД вызвали замруководителя посольства США

14:28 21.04.2021 (обновлено: 15:39 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман возле здания МИД РФ в Москве
Заместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман возле здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел заявило о вызове в ведомство заместителя руководителя американского посольства в Москве.
Никаких деталей на Смоленской площади не привели.
Как позднее сообщил корреспондент РИА Новости, заместитель посла США Бартл Горман прибыл в МИД.
"Я пришел в ведомство на встречу с российскими коллегами", — сказал дипломат агентству.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов выходит из здания Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 12:53
В Кремле рассказали, от чего будет зависеть возвращение посла в США
Шестнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".
Позднее дипломат подтвердил РИА Новости, что планирует выехать в Вашингтон для обстоятельных бесед с "новыми коллегами из администрации президента Байдена". Он уточнил, что планирует вернуться в Москву до возможной встречи глав России и США.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов с конца марта находится в Москве, куда его пригласили для консультаций. Это произошло после того, как Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит за вмешательство в выборы". При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".
Вскоре Путин и Байден пообщались по телефону, американский лидер предложил встретиться на нейтральной территории, однако сразу же после этого разговора США ввели новые санкции против России. В МИД отметили, что подобный курс не отвечает интересам народов двух государств.
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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