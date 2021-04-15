https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728417414.html
США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России
Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:08
2021-04-15T15:08
2021-04-15T17:02
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сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, сообщили в Белом доме. С 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. Вторичного рынка изменения пока не касаются.Также Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб". В перечень, в частности, попал военный технополис "Эра".Еще там сказано, что Служба внешней разведки России причастна к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" с использованием SolarWind.Кроме того, санкционный список пополнился 16 организациями и 16 гражданами России с пометкой "за вмешательство в выборы". В их числе — первый замруководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина. Также ограничения коснулись трех организаций и пяти россиян "за строительство Керченского моста и ситуацию с Крымом". Это Ленпромтранспроект", управление строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск, "Симферопольское "СИЗО-1", а также глава компании "Мостотрест" Леонид Рыженкин, министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич, руководитель МВД Крыма Павел Каранда, начальник местного управления ФСБ Леонид Михальчук и глава регионального управления СК Владимир Терентьев.Помимо этого, США ввели санкции против четырех новостных веб-сайтов, обвинив их в том, что они сотрудничают с ФСБ, ГРУ и СВР. Это SouthFront, NewsFront, портал "Фонд стратегической культуры" и агентство "Инфорос".В этой связи американские власти высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.Все эти меры, как указано в релизе, вызваны чрезвычайной угрозой нацбезопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В России неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в выборы и причастности к кибератакам, в том числе через SolarWinds. Во вторник Владимир Путин и Джо Байден пообщались по телефону. Американский лидер предложил очную встречу и выразил намерение улучшить отношения двух стран.В среду посла США Джона Салливана пригласили к помощнику российского президента Юрию Ушакову. Ему сообщили, что, если Вашингтон введет новые санкции, Москва отреагирует решительно.Парламентарии и дипломатические источники высказывают мнение, что ответ России на новый пакет ограничений будет жестким. Салливана уже вызвали в МИД.
https://ria.ru/20210415/rubl-1728421196.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, сообщили в Белом доме.
С 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. Вторичного рынка изменения пока не касаются.
Также Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб". В перечень, в частности, попал военный технополис "Эра".
"Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры", — отмечено в документе.
Еще там сказано, что Служба внешней разведки России причастна к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" с использованием SolarWind.
Кроме того, санкционный список пополнился 16 организациями и 16 гражданами России с пометкой "за вмешательство в выборы". В их числе — первый замруководителя администрации президента Алексей Громов
(который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина
.
Также ограничения коснулись трех организаций и пяти россиян "за строительство Керченского моста и ситуацию с Крымом". Это Ленпромтранспроект", управление строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск, "Симферопольское "СИЗО-1", а также глава компании "Мостотрест" Леонид Рыженкин, министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич, руководитель МВД Крыма Павел Каранда, начальник местного управления ФСБ Леонид Михальчук и глава регионального управления СК Владимир Терентьев.
Помимо этого, США ввели санкции против четырех новостных веб-сайтов, обвинив их в том, что они сотрудничают с ФСБ, ГРУ и СВР. Это SouthFront, NewsFront, портал "Фонд стратегической культуры" и агентство "Инфорос".
В этой связи американские власти высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.
Все эти меры, как указано в релизе, вызваны чрезвычайной угрозой нацбезопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.
В России неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в выборы и причастности к кибератакам, в том числе через SolarWinds.
Во вторник Владимир Путин
и Джо Байден
пообщались по телефону. Американский лидер предложил очную встречу и выразил намерение улучшить отношения двух стран.
В среду посла США Джона Салливана
пригласили к помощнику российского президента Юрию Ушакову. Ему сообщили, что, если Вашингтон
введет новые санкции, Москва отреагирует решительно.
Парламентарии и дипломатические источники высказывают мнение, что ответ России на новый пакет ограничений будет жестким. Салливана уже вызвали в МИД.