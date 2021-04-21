https://ria.ru/20210421/sekret-1729197864.html
Похудевший на 41 килограмм за полгода мужчина раскрыл секрет успеха
Похудевший на 41 килограмм за полгода мужчина раскрыл секрет успеха
Житель Индии, весивший 109 килограммов, рассказал в беседе с изданием Times of India, как похудел на 41 килограмм за полгода. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T07:15
2021-04-21T07:15
2021-04-21T07:15
индия
в мире
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Житель Индии, весивший 109 килограммов, рассказал в беседе с изданием Times of India, как похудел на 41 килограмм за полгода.По словам 20-летнего Фукрана, из-за своей внешности ему регулярно приходилось терпеть издевки со стороны окружающих. По этой причине он неохотно выходил из дома и медленно погружался в депрессию.В один момент Фукран решил радикально изменить образ жизни, для чего записался в спортзал, однако из-за пристрастия к фастфуду в первое время он не достиг каких-либо особых результатов. Изменения в весе начали проявляться лишь после подбора правильной диеты с шестиразовыми приемами пищи, а также включения в рацион цельных, богатых белком продуктов.Как рассказал молодой человек, первый прием пищи у него состоит из стакана теплой воды с добавлением ложки яблочного уксуса. На завтрак он есть четыре яичных белка, 30 граммов измельченного овса с 200 миллилитрами молока.На обед Фукран предпочитает белковую пищу, обычно это куриная грудка, приготовленная в оливковом масле, с небольшим количеством коричневого риса и гарниром из овощей. Ужина он избегает, однако в течение дня съедает салаты или творог с орехами и семечками.При этом перед тренировками индиец выпивает чашку черного кофе, съедает несколько кусков арбуза и бутерброд с арахисовым маслом. Раз в неделю он также позволяет себе отойти от строгого плана питания.В спортзале Фукран начинает с кардио, после чего следует силовая тренировка. Для сохранения мотивации молодой человек взвешивается каждые 12 дней, так как видимый результат настраивает на дальнейший прогресс. "Теперь я верю, что нет ничего, что не мог бы сделать человек: ты можешь либо продолжать извиняться, либо много работать. Верьте в себя, благодаря последовательности и дисциплине вы сможете добиться всего в жизни", - заявил он.
https://rsport.ria.ru/20210420/pokhudenie-1729111982.html
https://rsport.ria.ru/20210420/glyuten-1729056371.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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индия, в мире
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости.
Житель Индии
, весивший 109 килограммов, рассказал в беседе с изданием Times of India
, как похудел на 41 килограмм за полгода.
По словам 20-летнего Фукрана, из-за своей внешности ему регулярно приходилось терпеть издевки со стороны окружающих. По этой причине он неохотно выходил из дома и медленно погружался в депрессию.
В один момент Фукран решил радикально изменить образ жизни, для чего записался в спортзал, однако из-за пристрастия к фастфуду в первое время он не достиг каких-либо особых результатов. Изменения в весе начали проявляться лишь после подбора правильной диеты с шестиразовыми приемами пищи, а также включения в рацион цельных, богатых белком продуктов.
Как рассказал молодой человек, первый прием пищи у него состоит из стакана теплой воды с добавлением ложки яблочного уксуса. На завтрак он есть четыре яичных белка, 30 граммов измельченного овса с 200 миллилитрами молока.
На обед Фукран предпочитает белковую пищу, обычно это куриная грудка, приготовленная в оливковом масле, с небольшим количеством коричневого риса и гарниром из овощей. Ужина он избегает, однако в течение дня съедает салаты или творог с орехами и семечками.
При этом перед тренировками индиец выпивает чашку черного кофе, съедает несколько кусков арбуза и бутерброд с арахисовым маслом. Раз в неделю он также позволяет себе отойти от строгого плана питания.
В спортзале Фукран начинает с кардио, после чего следует силовая тренировка. Для сохранения мотивации молодой человек взвешивается каждые 12 дней, так как видимый результат настраивает на дальнейший прогресс.
"Теперь я верю, что нет ничего, что не мог бы сделать человек: ты можешь либо продолжать извиняться, либо много работать. Верьте в себя, благодаря последовательности и дисциплине вы сможете добиться всего в жизни", - заявил он.