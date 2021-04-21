На Киру Ярмыш составили протокол об организации незаконного митинга
15:04 21.04.2021 (обновлено: 15:09 21.04.2021)
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Полицейские составили на пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш протокол об организации несанкционированного митинга, по которому ей грозит до 10 суток ареста, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова.
"Протокол составлен по части 2 статьи 20.1 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) из-за публикации в Twitter", - сказала адвокат.
По ее словам, пока Ярмыш остается в отделе полиции, протокол будет рассмотрен уже в среду в Мещанском суде Москвы. По данной статье ей грозит до 10 суток ареста, но возможны и санкции в виде обязательных работ или штрафа.
В Twitter Ярмыш 18 апреля появился пост, в котором "Фонд борьбы с коррупцией"* объявляет о проведении 21 апреля митингов.
Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января, постановлением суда ей, среди прочего, запрещено пользоваться интернетом.
МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
* Организация, выполняющая функции иноагента в России
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