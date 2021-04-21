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На Киру Ярмыш составили протокол об организации незаконного митинга
На Киру Ярмыш составили протокол об организации незаконного митинга
Полицейские составили на пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш протокол об организации несанкционированного митинга, по которому ей грозит до 10 суток... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:04
2021-04-21T15:09
фонд борьбы с коррупцией
татьяна москалькова
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
кира ярмыш
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Полицейские составили на пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш протокол об организации несанкционированного митинга, по которому ей грозит до 10 суток ареста, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова.По ее словам, пока Ярмыш остается в отделе полиции, протокол будет рассмотрен уже в среду в Мещанском суде Москвы. По данной статье ей грозит до 10 суток ареста, но возможны и санкции в виде обязательных работ или штрафа.В Twitter Ярмыш 18 апреля появился пост, в котором "Фонд борьбы с коррупцией"* объявляет о проведении 21 апреля митингов.Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января, постановлением суда ей, среди прочего, запрещено пользоваться интернетом.МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.* Организация, выполняющая функции иноагента в России
https://ria.ru/20210421/mitingi-1729211919.html
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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фонд борьбы с коррупцией, татьяна москалькова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, кира ярмыш, россия

На Киру Ярмыш составили протокол об организации незаконного митинга

15:04 21.04.2021 (обновлено: 15:09 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКира Ярмыш
Кира Ярмыш - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Полицейские составили на пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш протокол об организации несанкционированного митинга, по которому ей грозит до 10 суток ареста, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова.
"Протокол составлен по части 2 статьи 20.1 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) из-за публикации в Twitter", - сказала адвокат.
По ее словам, пока Ярмыш остается в отделе полиции, протокол будет рассмотрен уже в среду в Мещанском суде Москвы. По данной статье ей грозит до 10 суток ареста, но возможны и санкции в виде обязательных работ или штрафа.
В Twitter Ярмыш 18 апреля появился пост, в котором "Фонд борьбы с коррупцией"* объявляет о проведении 21 апреля митингов.
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Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января, постановлением суда ей, среди прочего, запрещено пользоваться интернетом.
МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
* Организация, выполняющая функции иноагента в России
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Фонд борьбы с коррупциейТатьяна МоскальковаАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваКира ЯрмышРоссия
 
 
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