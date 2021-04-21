https://ria.ru/20210421/protokol-1729300887.html

На Киру Ярмыш составили протокол об организации незаконного митинга

На Киру Ярмыш составили протокол об организации незаконного митинга

Полицейские составили на пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш протокол об организации несанкционированного митинга, по которому ей грозит до 10 суток... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:04

2021-04-21T15:04

2021-04-21T15:09

фонд борьбы с коррупцией

татьяна москалькова

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

кира ярмыш

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Полицейские составили на пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш протокол об организации несанкционированного митинга, по которому ей грозит до 10 суток ареста, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова.По ее словам, пока Ярмыш остается в отделе полиции, протокол будет рассмотрен уже в среду в Мещанском суде Москвы. По данной статье ей грозит до 10 суток ареста, но возможны и санкции в виде обязательных работ или штрафа.В Twitter Ярмыш 18 апреля появился пост, в котором "Фонд борьбы с коррупцией"* объявляет о проведении 21 апреля митингов.Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января, постановлением суда ей, среди прочего, запрещено пользоваться интернетом.МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.* Организация, выполняющая функции иноагента в России

https://ria.ru/20210421/mitingi-1729211919.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, татьяна москалькова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, кира ярмыш, россия