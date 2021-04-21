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"Интерес очевиден": французы высказались о претензиях Турции на Крым
"Интерес очевиден": французы высказались о претензиях Турции на Крым
Читатели французского издания Le Figaro прокомментировали стремление зарубежных стран, в частности Турции, повлиять на различные аспекты отношений между Россией РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T22:47
2021-04-21T23:41
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
"нормандская четверка"
донбасс
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
москва
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro прокомментировали стремление зарубежных стран, в частности Турции, повлиять на различные аспекты отношений между Россией и Украиной.Многих из них удивила риторика Владимира Зеленского относительно ситуации в Донбассе. Пользователи раскритиковали обращение президента Украины, в котором он предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", а также обсудили высказывания иностранных политиков о принадлежности Крыма."Проблемы между Россией и Украиной должны решаться между двумя президентами без участия других стран, которые хотят вмешаться", — отметил один из них.В комментариях заострили внимание на том, что ранее Украину поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Что касается Турции, ее интерес очевиден! А именно: вернуть Крым на свою землю", — предположил читатель."Мой личный вывод: США приняли решение о военной эскалации с Россией. Они установили контакт со всеми режимами-вассалами и распространяют для нас целенаправленную пропаганду", — поддержали его в комментариях, также упомянув об антироссийском выступлении Стамбула."На Украине не было бы конфликта, если бы правительство, появившееся в результате переворота на Майдане в феврале 2014 года, позволило русским продолжать говорить на своем языке, как они это делали веками, проживая в этом регионе", — подытожил пользователь.В Кремле сегодня заявили, что не получали запросов на общение с украинским руководством. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президенту доложили о предложении Зеленского, однако уточнил, что не знает, ознакомился ли Путин с информацией.Позицию Турции относительно "аннексии" российского полуострова, озвученную на минувшей неделе Эрдоганом, в Кремле назвали неверной. Песков подчеркнул, что российская сторона намерена указать турецким партнерам на ошибку.В Москве неоднократно напоминали, что любые попытки Киева вернуть Крым будут восприниматься как агрессия против России. Владимир Путин также подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, "нормандская четверка", донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, москва, франция, республика крым, стамбул, реджеп тайип эрдоган, сша, украина, в мире

"Интерес очевиден": французы высказались о претензиях Турции на Крым

22:47 21.04.2021 (обновлено: 23:41 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro прокомментировали стремление зарубежных стран, в частности Турции, повлиять на различные аспекты отношений между Россией и Украиной.
Многих из них удивила риторика Владимира Зеленского относительно ситуации в Донбассе. Пользователи раскритиковали обращение президента Украины, в котором он предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", а также обсудили высказывания иностранных политиков о принадлежности Крыма.
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"Проблемы между Россией и Украиной должны решаться между двумя президентами без участия других стран, которые хотят вмешаться", — отметил один из них.
В комментариях заострили внимание на том, что ранее Украину поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Что касается Турции, ее интерес очевиден! А именно: вернуть Крым на свою землю", — предположил читатель.
"Мой личный вывод: США приняли решение о военной эскалации с Россией. Они установили контакт со всеми режимами-вассалами и распространяют для нас целенаправленную пропаганду", — поддержали его в комментариях, также упомянув об антироссийском выступлении Стамбула.
"На Украине не было бы конфликта, если бы правительство, появившееся в результате переворота на Майдане в феврале 2014 года, позволило русским продолжать говорить на своем языке, как они это делали веками, проживая в этом регионе", — подытожил пользователь.
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Позицию Турции относительно "аннексии" российского полуострова, озвученную на минувшей неделе Эрдоганом, в Кремле назвали неверной. Песков подчеркнул, что российская сторона намерена указать турецким партнерам на ошибку.
В Москве неоднократно напоминали, что любые попытки Киева вернуть Крым будут восприниматься как агрессия против России. Владимир Путин также подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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