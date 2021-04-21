https://ria.ru/20210421/podlodki-1729306986.html

ЧП и аварии на подводных лодках в мире в 2010-2021 годах

ЧП и аварии на подводных лодках в мире в 2010-2021 годах

стало известно, что подводная лодка KRI Nanggala 402 ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. В составе экипажа субмарины... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:29

2021-04-21T15:29

2021-04-21T15:29

справки

происшествия

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21 апреля 2021 года стало известно, что подводная лодка KRI Nanggala 402 ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. В составе экипажа субмарины 53 человека. 8 февраля 2021 года подводная лодка "Сорю" морских сил самообороны Японии столкнулась с частным торговым судном "Оушен Артемис" у берегов префектуры Коти. В результате инцидента три подводника получили ранения и были госпитализированы. Корпуса торгового судна и субмарины не получили повреждений. Утром 12 июня 2020 года во Франции на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной на военно-морской базе в Тулоне, произошел пожар. Никто не пострадал. Подлодка находилась в сухом доке на обслуживании с января 2020 года. Потушить огонь на борту 73-метрового корабля удалось только к 17 часам. АПЛ пожар серьезно повредил. В ночь на 15 декабря 2019 года в Южной бухте Севастополя затонули списанные плавдок ПД-16 и подлодка Б-380. После затопления подводная лодка всплыла. Через несколько дней была начата ее буксировка к месту утилизации. 1 июля 2019 года в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата перестала выходить на связь аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан". В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". В ноябре 2018 года подлодку нашли деформированной на дне Атлантического океана – в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров. По данным расследования, причиной гибели подводной лодки стал взрыв. Она пострадала от попадания морской воды, протекающей через один из клапанов, в аккумуляторные баки, что вызвало короткое замыкание. 29 апреля 2016 года произошло возгорание на атомной подводной лодке "Красноярск", которая была выведена из боевого состава ВМФ, в вилючинском "Северо-Восточном ремонтном центре", где она проходила утилизацию. Жертв, пострадавших и материального ущерба не было. 7 апреля 2015 года начался пожар на атомной подлодке "Орел", находившейся на ремонте на заводе "Звездочка" (Архангельская область). Причиной возгорания стало проведение огневых работ. Ядерное топливо и вооружение из подлодки были выгружены еще до начала ремонта. Спустя три часа пожар был ликвидирован; никто не пострадал. 16 сентября 2013 года в городе Большой Камень в Приморье на атомной подводной лодке (АПЛ) "Томск", находившейся на ремонте на заводе "Звезда", при проведении сварочных работ произошел пожар. Загорелась резиновая изоляция и старая краска внутри цистерны главного балласта, из-за чего часть межкорпусного пространства заполнило дымом. Атомный реактор на субмарине был заглушен еще до того, как она встала на ремонт, экипаж с подводной лодки был эвакуирован, оружия на борту не было. На место пожара прибыли 13 пожарных расчетов Тихоокеанского флота и МЧС. Пожар потушили за 4,5 часа. В ходе тушения несколько пожарных получили легкое угарное отравление, после оказания первой медицинской помощи их отпустили домой.14 августа 2013 года во время стоянки в Мумбаи затонула индийская подводная лодка "Синдуракшак". Подлодка проекта 877 ЭКМ пришла в Мумбаи из России 29 апреля 2013 года. Она была заложена на "Адмиралтейских верфях" (Санкт-Петербург) в 1995 году по заказу ВМС Индии, передана индийцам в 1997 году. Около полуночи 14 августа на борту "Синдуракшака" произошли три взрыва, возник сильный пожар. Подлодка затонула на месте стоянки. В момент инцидента на ней находились 18 моряков, все они погибли. 13 октября 2012 года у восточного побережья США во время плановых учений столкнулись атомная подводная лодка Montpelier и ракетный крейсер San Jacinto военно-морских сил США. По данным представителей Пентагона, в результате ЧП никто из тех, кто находился на борту кораблей, не пострадал. Сами корабли также не получили серьезных повреждений и продолжили выполнять поставленные задачи в обычном режиме.23 мая 2012 года в США произошел пожар на атомной подводной лодке Miami во время стоянки на военно-морской верфи в штате Мэн, семь человек получили незначительные травмы и ожоги. Пожар, распространившийся на четыре носовых отсека субмарины, был потушен спустя десять часов после пожарной тревоги. Атомный реактор, расположенный в кормовой части подлодки, не был поврежден и на момент возгорания не работал. Виновником пожара оказался маляр, занимавшийся очисткой и покраской подводной лодки. По данным следствия, молодой человек страдал от депрессии и устроил поджог для того, чтобы быстрее уйти с работы.29 декабря 2011 года произошел пожар на АПЛ "Екатеринбург", стоявшей в плавдоке 82-го судоремонтного завода (поселок Росляково, Мурманская область). Во время проведения огневых работ произошло воспламенение деревянных строительных лесов, смонтированных вокруг лодки, возгорание перекинулось на легкий внешний корпус со специальным резиновым противогидролокационным покрытием. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось 30 декабря. В ходе пожара на подводной лодке пострадали девять человек – семь членов экипажа и два сотрудника МЧС.22 октября 2010 года британская атомная подводная лодка (АПЛ) Astute села на мель у острова Скай у северо-западного побережья Шотландии. В результате происшествия никто не пострадал. Однако во время спасательной операции лодка была повреждена после столкновения с одним из судов береговой охраны. По утверждению Минобороны Великобритании, окружающей среде ущерб не был нанесен. 19 февраля 2010 года в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске Архангельской области на утилизировавшейся АПЛ К-480 "Ак Барс" случился пожар. Никто не пострадал. Тушение пожара заняло более 15 часов. Было установлено, что причиной инцидента стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, происшествия