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Во Франции вспыхнул пожар на атомной подводной лодке
2020-06-12T19:02
тулон
франция
марсель
в мире
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врут. наверняка утечка. макрон должен уйти. экологическая катастрофа.
30
О! А у них, оказывается, флот есть?)))
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тулон
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РИА Новости
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353
60
тулон, франция, марсель, в мире

Во Франции вспыхнул пожар на атомной подводной лодке

18:37 12.06.2020 (обновлено: 19:02 12.06.2020)
6458
© Фото : Préfecture maritime de la MéditerranéeПожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
© Фото : Préfecture maritime de la Méditerranée
ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости. Пожар вспыхнул в пятницу на атомной подводной лодке, пришвартованной на военно-морской базе во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья.
Инцидент произошел на подлодке Perle, относящейся к классу "Рюби" (Rubis). Она была заложена в 1987-м, а введена в эксплуатацию в 1993 году. С января 2020 года субмарина находилась в Тулоне на техобслуживании. В результате пожара никто не пострадал.
© Фото : Préfecture maritime de la MéditerranéeПожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
© Фото : Préfecture maritime de la Méditerranée
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
"Дым, вызванный пожаром на Perle, не радиоактивен. Никакого ядерного топлива на борту нет. Напоминаем, что на всей территории Франции установлены датчики, способные зафиксировать любую аномалию, связанную с радиоактивностью", — отмечает ведомство.
Борьбой с огнем на подлодке занимаются местные пожарные расчеты, а также прибывшие им на подмогу коллеги из Марселя.
© Фото : Préfecture maritime de la MéditerranéeПожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
© Фото : Préfecture maritime de la Méditerranée
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
5936138210
Обсудить 13
ТулонФранцияМарсельВ мире
Популярные комментарии
врут. наверняка утечка. макрон должен уйти. экологическая катастрофа.
12 июня, 18:41
Evgeniy Domichev
13170000
О! А у них, оказывается, флот есть?)))
12 июня, 19:09
Jerk Goldman
10160002
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