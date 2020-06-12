Во Франции вспыхнул пожар на атомной подводной лодке

ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости. Пожар вспыхнул в пятницу на атомной подводной лодке, пришвартованной на военно-морской базе во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья.
Инцидент произошел на подлодке Perle, относящейся к классу "Рюби" (Rubis). Она была заложена в 1987-м, а введена в эксплуатацию в 1993 году. С января 2020 года субмарина находилась в Тулоне на техобслуживании. В результате пожара никто не пострадал.
© Фото : Préfecture maritime de la MéditerranéeПожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
"Дым, вызванный пожаром на Perle, не радиоактивен. Никакого ядерного топлива на борту нет. Напоминаем, что на всей территории Франции установлены датчики, способные зафиксировать любую аномалию, связанную с радиоактивностью", — отмечает ведомство.
Борьбой с огнем на подлодке занимаются местные пожарные расчеты, а также прибывшие им на подмогу коллеги из Марселя.
© Фото : Préfecture maritime de la MéditerranéeПожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции