Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T13:10Z
https://ria.ru/20190705/1556241313.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155569/05/1555690527_0:38:3072:1766_1036x0_80_0_0_a10687c7848becad2bedce809d9f1774.jpg
РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Погибших в Баренцевом море подводников планируют похоронить в Петербурге

Вчера, 13:10
770
© РИА Новости / Евгений БиятовТроице-Измайловский собор в Санкт-Петербурге
Троице-Измайловский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгений Биятов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Моряки-подводники, погибшие на глубоководном аппарате в Баренцевом море, будут похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ Игорь Курдин.
"Принято решение о том, что все 14 человек будут похоронены на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск". И уже архитектор, автор мемориала "Курск" Геннадий Пейчев делает эскизный проект мемориала", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:15
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
Дату похорон он не уточнил.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.
Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 июля 2019
4 июля, 09:39
Шойгу рассказал о поддержке семей погибших подводников
100200
Обсудить 0
Пожар на подводном аппарате МинобороныСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Здание Банка России в Москве
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
РИА
Новости
Рентгеновская фотография креста Эйнштейна и квазара HE0435 в далекой галактике
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
Участники марша националистов во Львове
Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков"
Лента
новостей
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Российские военнослужащие
Правительство повысит оклады силовиков с первого октября
Открытие газопровода Северный поток в Германии
"Нафтогаз" заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский выступил на русском языке в Донбассе
Пожар на складе бурбона Jim Beam
В Кентукки уже сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски попал в реку
ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
В Ростове-на-Дону проведут проверку после избиения выпускников
Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Синоптики рассказали, сколько продлится прохладная погода в Москве
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
В "Нафтогазе" предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б"
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния