Погибших в Баренцевом море подводников планируют похоронить в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Моряки-подводники, погибшие на глубоководном аппарате в Баренцевом море, будут похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ Игорь Курдин.

"Принято решение о том, что все 14 человек будут похоронены на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск". И уже архитектор, автор мемориала "Курск" Геннадий Пейчев делает эскизный проект мемориала", - сказал он.

Дату похорон он не уточнил.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.