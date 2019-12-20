Затонувшую в Севастополе подлодку буксируют к месту утилизации

Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя

Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Специалисты-водолазы Черноморского флота РФ начали транспортировать Специалисты-водолазы Черноморского флота РФ начали транспортировать затонувшую вместе с плавдоком и позднее всплывшую списанную подводную лодку из Южной бухты Севастополя к месту утилизации, сообщил РИА Новости в понедельник источник в структурах ЧФ.

В ночь на воскресенье списанные плавдок ПД-16 и подлодка Б-380 затонули в Южной бухте Севастополя. Док был построен еще в 1941 году и сильно изветшал. После затопления подводная дока всплыла. Как заявлял ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, подлодку в понедельник, 16 декабря, отбуксируют к месту утилизации.

"Начата буксировка подлодки к месту, где она будет утилизирована", - сказал источник.

Ранее специалисты-водолазы УПАСР (управление поисковых и аварийно-спасательных работ) ЧФ провели подготовительные работы по откачке воды, которую приняла лодка, и закрепили на корпусе специальные спасательные понтоны, которые обеспечат дополнительную плавучесть. Списанная ранее подлодка будет отбуксирована на площадку в Инкерман для утилизации.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что затопленный плавдок ПД-16, вероятнее всего, поднимут и отбуксируют к месту утилизации в 2020 году.

Большой плавучий док ПД-16 2 июля 1941 года был принят в состав ВМФ, его габариты – 113 на 22,5 метра, грузоподъемность – пять тысяч тонн. В доке долгие годы в ремонте находилась подводная лодка Б-380, ранее "Горьковский комсомолец" – большая дизель-электрическая подводная лодка, последняя лодка этого проекта.