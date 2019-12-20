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Затонувшую в Севастополе подлодку буксируют к месту утилизации
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РИА Новости

Затонувшую в Севастополе подлодку буксируют к месту утилизации

11:17 20.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСписанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя
Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Специалисты-водолазы Черноморского флота РФ начали транспортировать затонувшую вместе с плавдоком и позднее всплывшую списанную подводную лодку из Южной бухты Севастополя к месту утилизации, сообщил РИА Новости в понедельник источник в структурах ЧФ.
В ночь на воскресенье списанные плавдок ПД-16 и подлодка Б-380 затонули в Южной бухте Севастополя. Док был построен еще в 1941 году и сильно изветшал. После затопления подводная дока всплыла. Как заявлял ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, подлодку в понедельник, 16 декабря, отбуксируют к месту утилизации.
Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
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"Начата буксировка подлодки к месту, где она будет утилизирована", - сказал источник.
Ранее специалисты-водолазы УПАСР (управление поисковых и аварийно-спасательных работ) ЧФ провели подготовительные работы по откачке воды, которую приняла лодка, и закрепили на корпусе специальные спасательные понтоны, которые обеспечат дополнительную плавучесть. Списанная ранее подлодка будет отбуксирована на площадку в Инкерман для утилизации.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что затопленный плавдок ПД-16, вероятнее всего, поднимут и отбуксируют к месту утилизации в 2020 году.
Большой плавучий док ПД-16 2 июля 1941 года был принят в состав ВМФ, его габариты – 113 на 22,5 метра, грузоподъемность – пять тысяч тонн. В доке долгие годы в ремонте находилась подводная лодка Б-380, ранее "Горьковский комсомолец" – большая дизель-электрическая подводная лодка, последняя лодка этого проекта.
Ранее обсуждался вопрос создания музея на ее базе.
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