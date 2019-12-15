В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. В Южной бухте Севастополя затонул большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380.
В результате инцидента никто не пострадал.
По словам помощника директора ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Минобороны по связям с общественностью и СМИ Сергей Горбачев, лодка (ранее "Горьковский комсомолец" — большая дизель-электрическая подводная лодка, последняя из этого проекта) всплыла.
"Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. Проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации", — сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.
Причиной ЧП стало техническое состояние дока: его приняли в состав ВМФ в 1941 году и уже должны были демонтировать.
12 декабря, 09:34В Находке списанная подлодка затонула при буксировке на утилизацию