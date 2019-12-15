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В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
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РИА Новости

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

10:32 15.12.2019 (обновлено: 16:01 15.12.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗатонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. В Южной бухте Севастополя затонул большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380.
В результате инцидента никто не пострадал.
По словам помощника директора ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Минобороны по связям с общественностью и СМИ Сергей Горбачев, лодка (ранее "Горьковский комсомолец" — большая дизель-электрическая подводная лодка, последняя из этого проекта) всплыла.

"Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. Проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации", — сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

Причиной ЧП стало техническое состояние дока: его приняли в состав ВМФ в 1941 году и уже должны были демонтировать.
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Сергей ГорбачевСевастопольБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Что можно ожидать от украинцев с российскими паспортами, унитазы с бронекатеров наверно тоже они взяли
15 декабря, 10:47
BABen Ali
57800152
Док с лодкой был наверно в сговоре с Кузей
15 декабря, 10:47
delmont67
401601119
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