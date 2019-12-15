В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

"Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. Проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации", — сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.