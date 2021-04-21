https://ria.ru/20210421/peterburg-1729369353.html

В незаконной акции в Петербурге приняли участие около 4,5 тысячи человек

В незаконной акции в Петербурге приняли участие около 4,5 тысячи человек

В несанкционированной акции в Петербурге принимают участие около 4,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T20:36

2021-04-21T20:36

2021-04-21T20:46

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

санкт-петербург

общество

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. В несанкционированной акции в Петербурге принимают участие около 4,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."По данным на 20.30 21 апреля 2021 года в мероприятии принимает участие около 4,5 тысяч человек. Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установлен­ном порядке с органа­ми власти, и предупреждают о предусмотренной законодательств­ом ответственности за нарушения правопорядка", - говорится в сообщении.Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области напомнили, что в городе действуют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон

https://ria.ru/20210421/aktsii-1729370153.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, общество