В незаконной акции в Петербурге приняли участие около 4,5 тысячи человек
20:36 21.04.2021 (обновлено: 20:46 21.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции в поддержку А. Навального в регионах России
C.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. В несанкционированной акции в Петербурге принимают участие около 4,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"По данным на 20.30 21 апреля 2021 года в мероприятии принимает участие около 4,5 тысяч человек. Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждают о предусмотренной законодательством ответственности за нарушения правопорядка", - говорится в сообщении.
Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области напомнили, что в городе действуют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.
МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон