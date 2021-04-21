https://ria.ru/20210421/khlopok-1729373251.html

На незаконной акции в Петербурге раздался похожий на взрыв петарды хлопок

На незаконной акции в Петербурге раздался похожий на взрыв петарды хлопок

Громкий хлопок, похожий на взрыв петарды, раздался на Сенной площади в Петербурге, где проходят задержания участников несогласованной акции, передает... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T21:10

2021-04-21T21:10

2021-04-21T21:10

россия

гумвд

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

ленинградская область

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Громкий хлопок, похожий на взрыв петарды, раздался на Сенной площади в Петербурге, где проходят задержания участников несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.После того как участников незаконной акции начали задерживать на переулке Гривцова, часть людей вышла на Сенную площадь. На площади задержания продолжились. Около 20.35 в районе Сенной площади прозвучал громкий хлопок, похожий на взрыв петарды.Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области напомнили, что в городе действуют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон. Громкий хлопок, похожий на взрыв петарды, раздался на Сенной площади в Петербурге, где проходят задержания участников несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.После того как участников незаконной акции начали задерживать на переулке Гривцова, часть людей вышла на Сенную площадь. На площади задержания продолжились. Около 20.35 в районе Сенной площади прозвучал громкий хлопок, похожий на взрыв петарды.Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области напомнили, что в городе действуют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, гумвд, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, ленинградская область, санкт-петербург, общество