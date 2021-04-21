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На незаконной акции в Петербурге раздался похожий на взрыв петарды хлопок
На незаконной акции в Петербурге раздался похожий на взрыв петарды хлопок
Громкий хлопок, похожий на взрыв петарды, раздался на Сенной площади в Петербурге, где проходят задержания участников несогласованной акции, передает... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T21:10
2021-04-21T21:10
россия
гумвд
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
ленинградская область
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Громкий хлопок, похожий на взрыв петарды, раздался на Сенной площади в Петербурге, где проходят задержания участников несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.После того как участников незаконной акции начали задерживать на переулке Гривцова, часть людей вышла на Сенную площадь. На площади задержания продолжились. Около 20.35 в районе Сенной площади прозвучал громкий хлопок, похожий на взрыв петарды.Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области напомнили, что в городе действуют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон. Громкий хлопок, похожий на взрыв петарды, раздался на Сенной площади в Петербурге, где проходят задержания участников несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.После того как участников незаконной акции начали задерживать на переулке Гривцова, часть людей вышла на Сенную площадь. На площади задержания продолжились. Около 20.35 в районе Сенной площади прозвучал громкий хлопок, похожий на взрыв петарды.Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области напомнили, что в городе действуют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
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россия
ленинградская область
санкт-петербург
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Усиление нарядов полиции в центре Москвы
Московская полиция усилила наряды у метро "Арбатская" и Пушкинской площади, куда организаторы несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального перенесли места сбора.
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россия, гумвд, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, ленинградская область, санкт-петербург, общество

На незаконной акции в Петербурге раздался похожий на взрыв петарды хлопок

21:10 21.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции в поддержку А. Навального в регионах России
Несанкционированные акции в поддержку А. Навального в регионах России - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Громкий хлопок, похожий на взрыв петарды, раздался на Сенной площади в Петербурге, где проходят задержания участников несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.
После того как участников незаконной акции начали задерживать на переулке Гривцова, часть людей вышла на Сенную площадь. На площади задержания продолжились. Около 20.35 в районе Сенной площади прозвучал громкий хлопок, похожий на взрыв петарды.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:32
Спастись из "секты" Навального
Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области напомнили, что в городе действуют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон. Громкий хлопок, похожий на взрыв петарды, раздался на Сенной площади в Петербурге, где проходят задержания участников несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.
После того как участников незаконной акции начали задерживать на переулке Гривцова, часть людей вышла на Сенную площадь. На площади задержания продолжились. Около 20.35 в районе Сенной площади прозвучал громкий хлопок, похожий на взрыв петарды.
Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области напомнили, что в городе действуют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
 
РоссияГУМВДТатьяна МоскальковаГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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