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Туризм
https://ria.ru/20210421/keshbek-1729360397.html
Ростуризм в кратчайшие сроки проработает расширение программы кешбэка
Ростуризм в кратчайшие сроки проработает расширение программы кешбэка
С момента запуска в прошлом году программы кешбэка за путевки по России ею уже воспользовалось более миллиона наших граждан, которые суммарно купили туров и... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:38
2021-04-21T19:38
туризм
кешбэк
россия
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. С момента запуска в прошлом году программы кешбэка за путевки по России ею уже воспользовалось более миллиона наших граждан, которые суммарно купили туров и проживания почти на 20 миллиардов рублей, всего туристам вернулось почти четыре миллиарда, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, благодаря программе россиянам стал более доступен не только отдых на Юге нашей страны, но и путешествия в новые места. Помимо традиционных направлений в топ по покупкам вошли Санкт-Петербург, Алтай, Татарстан, Пермский край, Калининградская и Тюменская области и другие регионы.Сегодня президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на путевки."Напомню, сейчас программа продолжается, и, как мы говорили, купить тур или проживание можно до 15 июня, а отправиться в поездку – до 30 июня этого года в любой регион страны, – сказала Зарина Догузова. – Мы в кратчайшие сроки проработаем расширение программы по озвученным в послании направлениям".Также она подчеркнула, что один из ключевых инструментов, которые Ростуризм запустит уже в этом году – субсидирование процентной ставки на строительство и обновление отелей. "В стране сегодня только чуть больше десяти процентов от общего номерного фонда можно отнести к качественному и современному. И мы видим дефицит такой инфраструктуры, – сказала глава Ростуризма. – Уверены, что льготное кредитование бизнеса позволит нам в ближайшие годы значительно увеличить число отелей с акцентом на курортные территории, которые наиболее востребованы у наших туристов".
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кешбэк, россия, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин

Ростуризм в кратчайшие сроки проработает расширение программы кешбэка

19:38 21.04.2021
 
© Фото : предоставлено РостуризмомГлава Ростуризма Зарина Догузова на Алтае
Глава Ростуризма Зарина Догузова на Алтае - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : предоставлено Ростуризмом
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. С момента запуска в прошлом году программы кешбэка за путевки по России ею уже воспользовалось более миллиона наших граждан, которые суммарно купили туров и проживания почти на 20 миллиардов рублей, всего туристам вернулось почти четыре миллиарда, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, благодаря программе россиянам стал более доступен не только отдых на Юге нашей страны, но и путешествия в новые места. Помимо традиционных направлений в топ по покупкам вошли Санкт-Петербург, Алтай, Татарстан, Пермский край, Калининградская и Тюменская области и другие регионы.
Сегодня президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на путевки.
"Напомню, сейчас программа продолжается, и, как мы говорили, купить тур или проживание можно до 15 июня, а отправиться в поездку – до 30 июня этого года в любой регион страны, – сказала Зарина Догузова. – Мы в кратчайшие сроки проработаем расширение программы по озвученным в послании направлениям".
Также она подчеркнула, что один из ключевых инструментов, которые Ростуризм запустит уже в этом году – субсидирование процентной ставки на строительство и обновление отелей.
"В стране сегодня только чуть больше десяти процентов от общего номерного фонда можно отнести к качественному и современному. И мы видим дефицит такой инфраструктуры, – сказала глава Ростуризма. – Уверены, что льготное кредитование бизнеса позволит нам в ближайшие годы значительно увеличить число отелей с акцентом на курортные территории, которые наиболее востребованы у наших туристов".
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ТуризмКешбэкРоссияЗарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Владимир Путин
 
 
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