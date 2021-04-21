https://ria.ru/20210421/otdykh-1729236599.html

Путин призвал продлить программу возврата средств за отдых в России

Путин призвал продлить программу возврата средств за отдых в России

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:19

2021-04-21T12:19

2021-04-21T16:22

туризм

кешбэк

новости - туризм

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки."Особо внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке в детский лагерь", - добавил президент.Кроме того, добавил глава государства, необходимо сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и уже в 2021 году запустить пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся в путешествие по стране."И, конечно, нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, в волонтерских и творческих инициативах, в проектах платформы "Россия - страна возможностей". Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в каникулы, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких решений не принимали", - сказал Путин.В России в настоящее время проходит очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня. С момента старта третьего этапа программы к началу апреля путешественники приобрели туров с кешбэком на 4,5 миллиарда рублей.Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

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Путин предложил продлить туристический кэшбек до конца года Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал правительство продлить программу возврата средств за туры по России. 2021-04-21T12:19 true PT0M49S

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кешбэк, новости - туризм, послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин