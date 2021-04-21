https://ria.ru/20210421/ekologiya-1729291138.html
Сенаторы подключатся к доработке закона о возмещении вреда экологии
Сенаторы подключатся к доработке закона о возмещении вреда экологии
Сенаторы подключатся к доработке законодательства о полном финансовом возмещении экологического ущерба, нанесенного предприятиями, заявил РИА Новости в среду... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:36
2021-04-21T14:36
2021-04-21T14:46
алексей майоров
госдума рф
новости - экология
совет федерации рф
экология
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601630375_0:233:3227:2048_1920x0_80_0_0_287cd78d8746871c7d437c5885b450d0.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Сенаторы подключатся к доработке законодательства о полном финансовом возмещении экологического ущерба, нанесенного предприятиями, заявил РИА Новости в среду глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров."Соответствующий законопроект уже был внесен в Госдуму, но он не в полной мере учитывает те задачи, о которых говорил в послании президент. Речь должна идти о полной финансовой ответственности владельцев предприятий за причинение вреда экологии", - сказал парламентарий.По словам Майорова, "профильный комитет Совфеда подключится к доработке этого законопроекта" и будет стремиться принять его до конца весенней сессии.
https://ria.ru/20210421/vybros-1729257425.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601630375_0:160:2518:2048_1920x0_80_0_0_9c1b076644e1bd4a300a1d3aa45ca78b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей майоров, госдума рф, новости - экология, совет федерации рф, экология, общество