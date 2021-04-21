https://ria.ru/20210421/ekologiya-1729291138.html

Сенаторы подключатся к доработке закона о возмещении вреда экологии

Сенаторы подключатся к доработке закона о возмещении вреда экологии

Сенаторы подключатся к доработке законодательства о полном финансовом возмещении экологического ущерба, нанесенного предприятиями, заявил РИА Новости в среду... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:36

2021-04-21T14:36

2021-04-21T14:46

алексей майоров

госдума рф

новости - экология

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Сенаторы подключатся к доработке законодательства о полном финансовом возмещении экологического ущерба, нанесенного предприятиями, заявил РИА Новости в среду глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров."Соответствующий законопроект уже был внесен в Госдуму, но он не в полной мере учитывает те задачи, о которых говорил в послании президент. Речь должна идти о полной финансовой ответственности владельцев предприятий за причинение вреда экологии", - сказал парламентарий.По словам Майорова, "профильный комитет Совфеда подключится к доработке этого законопроекта" и будет стремиться принять его до конца весенней сессии.

https://ria.ru/20210421/vybros-1729257425.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей майоров, госдума рф, новости - экология, совет федерации рф, экология, общество