https://ria.ru/20210421/dzhanabaeva-1729229924.html

Джанабаева объяснила, почему долго скрывала третью беременность

Джанабаева объяснила, почему долго скрывала третью беременность

Певица Альбина Джанабаева, которая 12 апреля стала мамой в третий раз, в интервью Wday.ru объяснила, почему долго скрывала свою беременность и сообщила об этом... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:53

2021-04-21T12:53

2021-04-21T12:53

беременность

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валерий меладзе

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Певица Альбина Джанабаева, которая 12 апреля стала мамой в третий раз, в интервью Wday.ru объяснила, почему долго скрывала свою беременность и сообщила об этом лишь незадолго до родов. Джанабаева, которая вместе с супругом Валерием Меладзе также воспитывает 17-летнего Константина и шестилетнего Луку, отметила, что в начале беременности скрывать ее не сложно, что она и делала, а дальше — "дело выбора" женщины: признаваться в этом публично, или нет.Тем более что ранее, по ее словам, она попадала в неприятные ситуации, когда папарацци пытались сфотографировать ее живот "из-за угла".По словам экс-солистки "ВИА Гры", беременность — это "очень личное и дорогое ощущение".Альбина Джанабаева добавила, что сыновья и муж ее очень поддерживали. "Валерий всегда очень внимательный, но я старалась не превращать свое положение в какой-то культ, требующий особого отношения. Наоборот, долгое время была в строю, не выпадала из привычных дел. Только ближе к родам стала более ранима и чувствительна", — рассказала певица.

https://ria.ru/20210319/meladze-1601931060.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беременность, дети, семья, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, валерий меладзе