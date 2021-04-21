https://ria.ru/20210421/dzhanabaeva-1729229924.html
Джанабаева объяснила, почему долго скрывала третью беременность
Джанабаева объяснила, почему долго скрывала третью беременность
Певица Альбина Джанабаева, которая 12 апреля стала мамой в третий раз, в интервью Wday.ru объяснила, почему долго скрывала свою беременность и сообщила об этом... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:53
2021-04-21T12:53
2021-04-21T12:53
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валерий меладзе
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Певица Альбина Джанабаева, которая 12 апреля стала мамой в третий раз, в интервью Wday.ru объяснила, почему долго скрывала свою беременность и сообщила об этом лишь незадолго до родов. Джанабаева, которая вместе с супругом Валерием Меладзе также воспитывает 17-летнего Константина и шестилетнего Луку, отметила, что в начале беременности скрывать ее не сложно, что она и делала, а дальше — "дело выбора" женщины: признаваться в этом публично, или нет.Тем более что ранее, по ее словам, она попадала в неприятные ситуации, когда папарацци пытались сфотографировать ее живот "из-за угла".По словам экс-солистки "ВИА Гры", беременность — это "очень личное и дорогое ощущение".Альбина Джанабаева добавила, что сыновья и муж ее очень поддерживали. "Валерий всегда очень внимательный, но я старалась не превращать свое положение в какой-то культ, требующий особого отношения. Наоборот, долгое время была в строю, не выпадала из привычных дел. Только ближе к родам стала более ранима и чувствительна", — рассказала певица.
https://ria.ru/20210319/meladze-1601931060.html
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беременность, дети, семья, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, валерий меладзе
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Певица Альбина Джанабаева, которая 12 апреля стала
мамой в третий раз, в интервью Wday.ru объяснила
, почему долго скрывала свою беременность и сообщила
об этом лишь незадолго до родов.
Джанабаева, которая вместе с супругом Валерием Меладзе также воспитывает 17-летнего Константина и шестилетнего Луку, отметила, что в начале беременности скрывать ее не сложно, что она и делала, а дальше — "дело выбора" женщины: признаваться в этом публично, или нет.
"Это такое волшебство и таинство! Мне хотелось как можно дольше сохранить его в себе, никого не посвящать, чтобы никто ничего не замечал и не видел", — призналась артистка.
Тем более что ранее, по ее словам, она попадала в неприятные ситуации, когда папарацци пытались сфотографировать ее живот "из-за угла".
По словам экс-солистки "ВИА Гры", беременность — это "очень личное и дорогое ощущение".
"У мамочек бывает томительное ожидание, когда думаешь, что скорее бы ребенок появился на свет, задаешься вопросом, когда это уже произойдет. У меня в этот раз ничего такого не было: девять месяцев пролетели быстро, как на одном дыхании", — поделилась пережитыми эмоциями артистка.
Альбина Джанабаева добавила, что сыновья и муж ее очень поддерживали.
"Валерий всегда очень внимательный, но я старалась не превращать свое положение в какой-то культ, требующий особого отношения. Наоборот, долгое время была в строю, не выпадала из привычных дел. Только ближе к родам стала более ранима и чувствительна", — рассказала певица.