https://ria.ru/20210421/dom2-1729128876.html

"И восстали машины из пепла": в Сети раскритиковали обновленный "Дом-2"

"И восстали машины из пепла": в Сети раскритиковали обновленный "Дом-2"

На телеканале "Ю" вышел первый выпуск обновленной версии реалити-шоу "Дом-2. Новая любовь", видео которого разместили на YouTube. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T00:40

2021-04-21T00:40

2021-04-21T00:40

youtube

ольга бузова

шоубиз

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ксения бородина

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. На телеканале "Ю" вышел первый выпуск обновленной версии реалити-шоу "Дом-2. Новая любовь", видео которого разместили на YouTube. Первое Лобное место провела Ксения Бородина. Она поприветствовала "старичков" проекта (всего их десять), а также новых героев (их 15). Теперь участникам шоу предстоит "строить любовь" на поляне.Ольга Бузова компанию Ксении Бородиной не составила, поскольку незадолго до премьеры объявила, что окончательно покидает проект. И хотя за несколько часов видео набрало 200 тысяч просмотров, оно получило больше пяти тысяч дизлайков на две с небольшим тысячи отметок "нравится". По мнению большинства зрителей, возрождать телестройку не стоило ни с новыми, ни со старыми участниками."Чур меня", "А на манеже все те же! Цирк с конями", "Проект — легенда, зоопарк вернулся", "И строить они будут не любовь, а рейтинги", "Я думала, этот дурдом закончился. Ничего личного, конечно", "Первые годы "Дом 2" смотрела с удовольствием, пока не началась дичь", — присоединились к обсуждению остальные.Есть и комментарии, адресованные непосредственно Ксении Бородиной, которая, как считают некоторые пользователи, "давно переросла это шоу".Ранее Валерий Комиссаров — телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2" рассказал, что не верит в успех обновленной версии этого реалити по той причине, что перевыпуском занимается не он.Более того: Комиссаров спрогнозировал и окончательное закрытие "Дома-2". По его мнению, это произойдет "в течение полутора, максимум трех месяцев".

https://ria.ru/20210414/buzova-1728215614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, ольга бузова, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ксения бородина