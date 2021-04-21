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"И восстали машины из пепла": в Сети раскритиковали обновленный "Дом-2"
"И восстали машины из пепла": в Сети раскритиковали обновленный "Дом-2"
На телеканале "Ю" вышел первый выпуск обновленной версии реалити-шоу "Дом-2. Новая любовь", видео которого разместили на YouTube. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T00:40
2021-04-21T00:40
2021-04-21T00:40
youtube
ольга бузова
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
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ксения бородина
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. На телеканале "Ю" вышел первый выпуск обновленной версии реалити-шоу "Дом-2. Новая любовь", видео которого разместили на YouTube. Первое Лобное место провела Ксения Бородина. Она поприветствовала "старичков" проекта (всего их десять), а также новых героев (их 15). Теперь участникам шоу предстоит "строить любовь" на поляне.Ольга Бузова компанию Ксении Бородиной не составила, поскольку незадолго до премьеры объявила, что окончательно покидает проект. И хотя за несколько часов видео набрало 200 тысяч просмотров, оно получило больше пяти тысяч дизлайков на две с небольшим тысячи отметок "нравится". По мнению большинства зрителей, возрождать телестройку не стоило ни с новыми, ни со старыми участниками."Чур меня", "А на манеже все те же! Цирк с конями", "Проект — легенда, зоопарк вернулся", "И строить они будут не любовь, а рейтинги", "Я думала, этот дурдом закончился. Ничего личного, конечно", "Первые годы "Дом 2" смотрела с удовольствием, пока не началась дичь", — присоединились к обсуждению остальные.Есть и комментарии, адресованные непосредственно Ксении Бородиной, которая, как считают некоторые пользователи, "давно переросла это шоу".Ранее Валерий Комиссаров — телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2" рассказал, что не верит в успех обновленной версии этого реалити по той причине, что перевыпуском занимается не он.Более того: Комиссаров спрогнозировал и окончательное закрытие "Дома-2". По его мнению, это произойдет "в течение полутора, максимум трех месяцев".
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youtube, ольга бузова, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ксения бородина
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
На телеканале "Ю" вышел первый выпуск обновленной версии реалити-шоу "Дом-2. Новая любовь", видео которого разместили
на YouTube.
Первое Лобное место провела Ксения Бородина. Она поприветствовала "старичков" проекта (всего их десять), а также новых героев (их 15). Теперь участникам шоу предстоит "строить любовь" на поляне.
Ольга Бузова компанию Ксении Бородиной не составила, поскольку незадолго до премьеры объявила
, что окончательно покидает проект.
И хотя за несколько часов видео набрало 200 тысяч просмотров, оно получило больше пяти тысяч дизлайков на две с небольшим тысячи отметок "нравится". По мнению большинства зрителей, возрождать телестройку не стоило ни с новыми, ни со старыми участниками.
"И восстали машины из пепла ядерного огня, и пошла война на уничтожение человечества. И главного терминатора мозгов звали "Дом-2". Джон Коннор, приходи, пожалуйста, поскорее", — одним из первых написал Alex27.
"Чур меня", "А на манеже все те же! Цирк с конями", "Проект — легенда, зоопарк вернулся", "И строить они будут не любовь, а рейтинги", "Я думала, этот дурдом закончился. Ничего личного, конечно", "Первые годы "Дом 2" смотрела с удовольствием, пока не началась дичь", — присоединились к обсуждению остальные.
Есть и комментарии, адресованные непосредственно Ксении Бородиной, которая, как считают некоторые пользователи, "давно переросла это шоу".
"У вас явно потенциал выше этого проекта", "Даже Ольга Бузова переросла этот проект, а вы все держитесь", "Никак не могу понять: что вы вцепились в этот проект?" — пишут
они телеведущей под ее публикацией с анонсом передачи в Instagram.
Ранее Валерий Комиссаров — телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2" рассказал
, что не верит в успех обновленной версии этого реалити по той причине, что перевыпуском занимается не он.
Более того: Комиссаров спрогнозировал и окончательное закрытие "Дома-2". По его мнению, это произойдет "в течение полутора, максимум трех месяцев".