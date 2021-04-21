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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210421/aliev-1729204173.html
В МИД Азербайджана прокомментировали слова Алиева о Зангезурском коридоре
В МИД Азербайджана прокомментировали слова Алиева о Зангезурском коридоре
Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила об отсутствии угрозы территориальной целостности Армении в словах президента страны Ильхама... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:20
2021-04-21T09:20
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мид армении
мид азербайджана
ильхам алиев
москва
армения
в мире
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БАКУ, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила об отсутствии угрозы территориальной целостности Армении в словах президента страны Ильхама Алиева о Зангезурском коридоре.Во вторник Алиев пригрозил Еревану решить вопрос строительства Зангезурского коридора через территорию Армении "при помощи силы" в случае отказа армянской стороны сделать это добровольно. Президент называет Зангезур и Ереван "историческими землями" Азербайджана и заявляет, что азербайджанский народ вправе туда вернуться. В МИД Армении назвали заявления Алиева и возможности силового решения вопроса Зангезурского коридора посягательством против территориальной целостности страны."Как и всегда, президент Азербайджанской Республики высказал свою точку зрения достаточно четко и конкретно. Если МИД Армении хочет преподнести то, что слышит, так, как ему хочется, это уже свидетельствует об их ненавистных намерениях. Мы хотели бы обратить внимание тех, кто хочет интерпретировать взгляды главы нашего государства, что в интервью 20 апреля президент Азербайджана говорил о возможном реваншизме против Азербайджана в Армении и возможных угрозах нашей территориальной целостности, так как это "вопрос национальной обороны, вопрос национальной безопасности" - заявила Абдуллаева РИА Новости."Это не угроза территориальной целостности Армении, как утверждает МИД Армении, а показатель нашей решимости отреагировать на любую угрозу территориальной целостности в рамках международно-признанных границ Азербайджана со стороны Армении", - добавила официальный представитель МИД Азербайджана.Абдуллаева заявила, что в своем интервью Алиев также сказал, что "Азербайджан готов к сотрудничеству", подчеркнув, что "мы должны смотреть в будущее"."Как неоднократно заявлялось на самом высоком уровне, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права, в частности, суверенитета государств, территориальной целостности и нерушимости границ. Этой же цели служит реализация трехсторонних заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2020 года", - подчеркнула она, заявив, что Ереван "вместо того, чтобы выполнять трехстороннее заявление, &lt;…&gt; пытается ввести в заблуждение международное сообщество своей ложью и клеветой".Алиев ранее заявлял, что Зангезур и Ереван являются "историческими землями" Азербайджана и азербайджанский народ вправе туда вернуться. По словам Алиева, Зангезурский коридор, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику с Азербайджаном через Сюникский район Армении, может принести выгоду не только Азербайджану, Армении, России, Турции и Ирану, но и другим странам региона, поскольку может быть создана новая "Евразийская артерия".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210414/karabakh-1728328236.html
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нагорный карабах, мид армении, мид азербайджана, ильхам алиев, москва, армения, в мире

В МИД Азербайджана прокомментировали слова Алиева о Зангезурском коридоре

09:20 21.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БАКУ, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила об отсутствии угрозы территориальной целостности Армении в словах президента страны Ильхама Алиева о Зангезурском коридоре.
Во вторник Алиев пригрозил Еревану решить вопрос строительства Зангезурского коридора через территорию Армении "при помощи силы" в случае отказа армянской стороны сделать это добровольно. Президент называет Зангезур и Ереван "историческими землями" Азербайджана и заявляет, что азербайджанский народ вправе туда вернуться. В МИД Армении назвали заявления Алиева и возможности силового решения вопроса Зангезурского коридора посягательством против территориальной целостности страны.
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"Как и всегда, президент Азербайджанской Республики высказал свою точку зрения достаточно четко и конкретно. Если МИД Армении хочет преподнести то, что слышит, так, как ему хочется, это уже свидетельствует об их ненавистных намерениях. Мы хотели бы обратить внимание тех, кто хочет интерпретировать взгляды главы нашего государства, что в интервью 20 апреля президент Азербайджана говорил о возможном реваншизме против Азербайджана в Армении и возможных угрозах нашей территориальной целостности, так как это "вопрос национальной обороны, вопрос национальной безопасности" - заявила Абдуллаева РИА Новости.
"Это не угроза территориальной целостности Армении, как утверждает МИД Армении, а показатель нашей решимости отреагировать на любую угрозу территориальной целостности в рамках международно-признанных границ Азербайджана со стороны Армении", - добавила официальный представитель МИД Азербайджана.
Абдуллаева заявила, что в своем интервью Алиев также сказал, что "Азербайджан готов к сотрудничеству", подчеркнув, что "мы должны смотреть в будущее".
"Как неоднократно заявлялось на самом высоком уровне, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права, в частности, суверенитета государств, территориальной целостности и нерушимости границ. Этой же цели служит реализация трехсторонних заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2020 года", - подчеркнула она, заявив, что Ереван "вместо того, чтобы выполнять трехстороннее заявление, <…> пытается ввести в заблуждение международное сообщество своей ложью и клеветой".
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Алиев ранее заявлял, что Зангезур и Ереван являются "историческими землями" Азербайджана и азербайджанский народ вправе туда вернуться. По словам Алиева, Зангезурский коридор, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику с Азербайджаном через Сюникский район Армении, может принести выгоду не только Азербайджану, Армении, России, Турции и Ирану, но и другим странам региона, поскольку может быть создана новая "Евразийская артерия".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМИД АрменииМИД АзербайджанаИльхам АлиевМоскваАрменияВ мире
 
 
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