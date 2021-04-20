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В Совфеде назвали самую большую ошибку Киева
В Совфеде назвали самую большую ошибку Киева
Киев неоднократно обсуждал тему прекращения дипотношений с Москвой, но в итоге приходил к выводу, что для Украины это невыгодно, заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:56
2021-04-20T10:25
лиза богуцкая
владимир зеленский
москва
сша
россия
сергей цеков
совет федерации рф
киев
украина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Киев неоднократно обсуждал тему прекращения дипотношений с Москвой, но в итоге приходил к выводу, что для Украины это невыгодно, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее представители пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Еременко и Лиза Богуцкая призвали президента страны Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией, провести призыв резервистов, созвать специальное заседание парламента, а также обратиться к западным государствам с предложением о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ."Уже неоднократно на Украине обсуждался вопрос о разрыве дипотношений с Россией, но в Киеве понимают, что для страны это невыгодно", - сказал Цеков.Вместе с тем он добавил, что любые решения на Украине сейчас принимаются с одобрения США, при этом Вашингтон "не хочет, чтобы взаимоотношения Москвы и Киева улучшились".Парламентарий также считает, что Еременко и Богуцкая, "это люди из ниоткуда, которые стараются запомниться своим избирателем" - сделать это можно серьезными делами, либо громкими заявлениями, чем и занимаются эти законодатели. Все предложения украинских парламентариев Цеков охарактеризовал, как "глупые заявления"."Угроза Украине всегда исходила от руководства страны, от их грубых ошибок, от внутренних проблем", - подчеркнул законодатель. "При этом самой большой ошибкой украинского руководства была попытка внутри страны бороться со всем российским и русским и делать из России врага", - добавил он.Цеков отметил, что Украина всегда с удовольствием принимала помощь от России, но при этом пыталась диктовать свои условия.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210420/zelenskiy-1729022928.html
https://ria.ru/20210419/sderzhivanie-1728971964.html
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лиза богуцкая, владимир зеленский, москва, сша, россия, сергей цеков, совет федерации рф, киев, украина, в мире

В Совфеде назвали самую большую ошибку Киева

09:56 20.04.2021 (обновлено: 10:25 20.04.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Киев неоднократно обсуждал тему прекращения дипотношений с Москвой, но в итоге приходил к выводу, что для Украины это невыгодно, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее представители пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Еременко и Лиза Богуцкая призвали президента страны Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией, провести призыв резервистов, созвать специальное заседание парламента, а также обратиться к западным государствам с предложением о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ.
"Уже неоднократно на Украине обсуждался вопрос о разрыве дипотношений с Россией, но в Киеве понимают, что для страны это невыгодно", - сказал Цеков.
Вместе с тем он добавил, что любые решения на Украине сейчас принимаются с одобрения США, при этом Вашингтон "не хочет, чтобы взаимоотношения Москвы и Киева улучшились".
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Парламентарий также считает, что Еременко и Богуцкая, "это люди из ниоткуда, которые стараются запомниться своим избирателем" - сделать это можно серьезными делами, либо громкими заявлениями, чем и занимаются эти законодатели. Все предложения украинских парламентариев Цеков охарактеризовал, как "глупые заявления".
"Угроза Украине всегда исходила от руководства страны, от их грубых ошибок, от внутренних проблем", - подчеркнул законодатель. "При этом самой большой ошибкой украинского руководства была попытка внутри страны бороться со всем российским и русским и делать из России врага", - добавил он.
Цеков отметил, что Украина всегда с удовольствием принимала помощь от России, но при этом пыталась диктовать свои условия.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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