https://ria.ru/20210420/sallivan-1729047553.html

Посол США в России отправится в Вашингтон в течение недели

Посол США в России отправится в Вашингтон в течение недели

Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что планирует на этой неделе поехать в Вашингтон на консультации. Ранее об этом писали СМИ. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:27

2021-04-20T10:27

2021-04-20T11:55

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что планирует на этой неделе поехать в Вашингтон на консультации. Ранее об этом писали СМИ."Уверен, что будет важно провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента Байдена <...> о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США. Кроме того, я не видел свою семью вот уже больше года — и это еще одна важная причина поехать домой", — сказал посол, пообещав вернуться до возможной встречи лидеров двух стран.Шестнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".За день до этого США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны выслали десять российских дипломатов.В МИД отметили, что санкционный курс не отвечает интересам народов двух государств. В качестве ответа Москва предложила десяти дипломатам покинуть Россию, отменила краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и прекратила работу американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам. Кроме того, восьми действующим и бывшим чиновникам администрации Соединенных Штатов запретили въезд на территорию страны.Посла России в США Анатолия Антонова в марте пригласили в Москву для консультаций. Это произошло после того, как американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит за вмешательство в выборы". При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".Вскоре Путин и Байден пообщались по телефону, во время беседы американский лидер предложил провести в ближайшее время личную встречу на нейтральной территории.

https://ria.ru/20210419/ssha-1728970861.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, джон салливан, вашингтон (город), сша