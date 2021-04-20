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Посол США в России отправится в Вашингтон в течение недели
Посол США в России отправится в Вашингтон в течение недели
Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что планирует на этой неделе поехать в Вашингтон на консультации. Ранее об этом писали СМИ. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:27
2021-04-20T11:55
москва
россия
джон салливан
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что планирует на этой неделе поехать в Вашингтон на консультации. Ранее об этом писали СМИ."Уверен, что будет важно провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента Байдена &lt;...&gt; о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США. Кроме того, я не видел свою семью вот уже больше года — и это еще одна важная причина поехать домой", — сказал посол, пообещав вернуться до возможной встречи лидеров двух стран.Шестнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".За день до этого США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны выслали десять российских дипломатов.В МИД отметили, что санкционный курс не отвечает интересам народов двух государств. В качестве ответа Москва предложила десяти дипломатам покинуть Россию, отменила краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и прекратила работу американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам. Кроме того, восьми действующим и бывшим чиновникам администрации Соединенных Штатов запретили въезд на территорию страны.Посла России в США Анатолия Антонова в марте пригласили в Москву для консультаций. Это произошло после того, как американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит за вмешательство в выборы". При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".Вскоре Путин и Байден пообщались по телефону, во время беседы американский лидер предложил провести в ближайшее время личную встречу на нейтральной территории.
https://ria.ru/20210419/ssha-1728970861.html
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html
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россия
вашингтон (город)
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москва, россия, джон салливан, вашингтон (город), сша

Посол США в России отправится в Вашингтон в течение недели

10:27 20.04.2021 (обновлено: 11:55 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что планирует на этой неделе поехать в Вашингтон на консультации. Ранее об этом писали СМИ.
"Уверен, что будет важно провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента Байдена <...> о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США. Кроме того, я не видел свою семью вот уже больше года — и это еще одна важная причина поехать домой", — сказал посол, пообещав вернуться до возможной встречи лидеров двух стран.
Шестнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".
За день до этого США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны выслали десять российских дипломатов.
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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В МИД отметили, что санкционный курс не отвечает интересам народов двух государств. В качестве ответа Москва предложила десяти дипломатам покинуть Россию, отменила краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и прекратила работу американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам. Кроме того, восьми действующим и бывшим чиновникам администрации Соединенных Штатов запретили въезд на территорию страны.
Посла России в США Анатолия Антонова в марте пригласили в Москву для консультаций. Это произошло после того, как американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит за вмешательство в выборы". При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".
Вскоре Путин и Байден пообщались по телефону, во время беседы американский лидер предложил провести в ближайшее время личную встречу на нейтральной территории.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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МоскваРоссияДжон СалливанВашингтон (город)США
 
 
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