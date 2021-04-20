Посол США в России отправится в Вашингтон в течение недели
10:27 20.04.2021 (обновлено: 11:55 20.04.2021)
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что планирует на этой неделе поехать в Вашингтон на консультации. Ранее об этом писали СМИ.
"Уверен, что будет важно провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента Байдена <...> о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США. Кроме того, я не видел свою семью вот уже больше года — и это еще одна важная причина поехать домой", — сказал посол, пообещав вернуться до возможной встречи лидеров двух стран.
Шестнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".
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В МИД отметили, что санкционный курс не отвечает интересам народов двух государств. В качестве ответа Москва предложила десяти дипломатам покинуть Россию, отменила краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и прекратила работу американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам. Кроме того, восьми действующим и бывшим чиновникам администрации Соединенных Штатов запретили въезд на территорию страны.
Посла России в США Анатолия Антонова в марте пригласили в Москву для консультаций. Это произошло после того, как американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит за вмешательство в выборы". При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".
Вскоре Путин и Байден пообщались по телефону, во время беседы американский лидер предложил провести в ближайшее время личную встречу на нейтральной территории.
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