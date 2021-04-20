Axios: посол США поедет в Вашингтон, но вернется в Россию
06:58 20.04.2021 (обновлено: 08:53 20.04.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Американский посол в России Джон Салливан на этой неделе улетит в США, после чего вернется обратно в Москву, сообщило издание Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента.
Другие собеседники издания ранее утверждали, что Салливан не хочет уезжать, несмотря на рекомендации российской стороны.
Источник из внешнеполитического ведомства заявил, что посол все-таки вернется на родину, чтобы проведать семью и встретиться с членами новой президентской администрации, с которыми он еще не консультировался.
Глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что Москва рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".
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В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух государств. В качестве ответа Москва предложила десяти американским дипломатам покинуть Россию. Также отменили краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США, прекращена работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам.
Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.
Посла России в США Анатолия Антонова в марте пригласили в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений со Штатами после того, как американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".
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