https://ria.ru/20210420/sallivan-1729028592.html

Axios: посол США поедет в Вашингтон, но вернется в Россию

Axios: посол США поедет в Вашингтон, но вернется в Россию

Американский посол в России Джон Салливан на этой неделе улетит в США, после чего вернется обратно в Москву, сообщило издание Axios со ссылкой на представителя... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T06:58

2021-04-20T06:58

2021-04-20T08:53

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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Американский посол в России Джон Салливан на этой неделе улетит в США, после чего вернется обратно в Москву, сообщило издание Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента.Другие собеседники издания ранее утверждали, что Салливан не хочет уезжать, несмотря на рекомендации российской стороны.Источник из внешнеполитического ведомства заявил, что посол все-таки вернется на родину, чтобы проведать семью и встретиться с членами новой президентской администрации, с которыми он еще не консультировался.Глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что Москва рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации". За день до этого США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны выслали десять российских дипломатов.В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух государств. В качестве ответа Москва предложила десяти американским дипломатам покинуть Россию. Также отменили краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США, прекращена работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам.Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.Посла России в США Анатолия Антонова в марте пригласили в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений со Штатами после того, как американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".

https://ria.ru/20210417/sanktsii-1728671849.html

https://ria.ru/20210419/patrushev-1728991887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон салливан, сша, в мире