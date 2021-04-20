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Постпред при ОЗХО высказался о несостоявшемся визите экспертов в Россию
Постпред при ОЗХО высказался о несостоявшемся визите экспертов в Россию
Россия не отзывала свой запрос Организации по запрещению химического оружия об оказании технического содействия в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, не... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T20:13
2021-04-20T20:13
фернандо ариас
анастасия иванова
организация по запрещению химического оружия
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
москва
гаага
берлин (город)
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россия не отзывала свой запрос Организации по запрещению химического оружия об оказании технического содействия в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, не вина российской стороны, что эта миссия не состоялась, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин на 25-й сессии конференции государств-участников ОЗХО в Гааге."Россия не отзывала свой запрос об оказании технического содействия. Не наша вина, что эта миссия не состоялась. Я призываю всех перечитать на сайте организации доступную переписку, тогда поймете, что произошло, кто и почему сделал невозможным оказание такого технического содействия", - сказал Шульгин, говоря о несостоявшейся поездке экспертов ОЗХО в Россию в свете инцидента с Навальным. Конференция транслировалась на сайте организации.Ранее в ходе конференции гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас объяснил срыв визита по делу Навального несоответствием запроса РФ неким требованиям, при этом не уточнив, о каких требованиях идет речь. Между тем, представитель ФРГ заявил, что Москва отозвала свой запрос о содействии.В конце декабря информированный дипломатический источник заявил РИА Новости, что Москва "подвела черту" по теме визита миссии ОЗХО в РФ из-за инцидента с Навальным: на выдвигаемых Гаагой условиях об этом не может идти и речи.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
https://ria.ru/20210305/khimoruzhie-1600062600.html
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фернандо ариас, анастасия иванова, организация по запрещению химического оружия, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, москва, гаага, берлин (город), в мире

Постпред при ОЗХО высказался о несостоявшемся визите экспертов в Россию

20:13 20.04.2021
 
© AP Photo / Peter DejongШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россия не отзывала свой запрос Организации по запрещению химического оружия об оказании технического содействия в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, не вина российской стороны, что эта миссия не состоялась, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин на 25-й сессии конференции государств-участников ОЗХО в Гааге.
"Россия не отзывала свой запрос об оказании технического содействия. Не наша вина, что эта миссия не состоялась. Я призываю всех перечитать на сайте организации доступную переписку, тогда поймете, что произошло, кто и почему сделал невозможным оказание такого технического содействия", - сказал Шульгин, говоря о несостоявшейся поездке экспертов ОЗХО в Россию в свете инцидента с Навальным. Конференция транслировалась на сайте организации.
Ранее в ходе конференции гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас объяснил срыв визита по делу Навального несоответствием запроса РФ неким требованиям, при этом не уточнив, о каких требованиях идет речь. Между тем, представитель ФРГ заявил, что Москва отозвала свой запрос о содействии.
В конце декабря информированный дипломатический источник заявил РИА Новости, что Москва "подвела черту" по теме визита миссии ОЗХО в РФ из-за инцидента с Навальным: на выдвигаемых Гаагой условиях об этом не может идти и речи.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
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В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
 
Фернандо АриасАнастасия ИвановаОрганизация по запрещению химического оружияСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзМоскваГаагаБерлин (город)В мире
 
 
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