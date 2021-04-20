"Дешевый пиар": глава СПЧ заявил, что не планирует посещать Навального
12:55 20.04.2021 (обновлено: 13:35 20.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что не планирует посещать Алексея Навального в колонии в связи с состоянием его здоровья.
"Совершенно не планирую", - сказал Фадеев журналистам в ответ на вопрос, не планирует ли он пока посетить Навального.
"Ну приеду я, например, увижу нездорового, отощавшего человека, и что? Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит", - добавил он.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.