https://ria.ru/20210419/shepelev-1728889588.html

Шепелев раскрыл имя новорожденного сына

Шепелев раскрыл имя новорожденного сына

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который в конце марта стал отцом во второй раз, раскрыл имя малыша. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:33

2021-04-19T11:33

2021-04-19T11:33

михаил боярский

жанна фриске

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

дмитрий шепелев

звезды

беременность

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев, который в конце марта стал отцом во второй раз, раскрыл имя малыша.Ранее Дмитрий Шепелев запустил в соцсети голосование, чтобы пользователи помогли шоумену и его подруге Екатерине Тулуповой определиться с именем мальчика.Голосование было разбито на три этапа, в каждом из которых он предложил на выбор несколько мужских имен.В результате победило имя Матвей, что удивило Шепелева. "Пойду, подумаю. Спасибо за участие", — написал он тогда, отметив с иронией, что Матвеем звали злого кота в исполнении Михаила Боярского в фильме "Новогодние приключения Маши и Вити". Несмотря на то, что телеведущий не прислушался к мнению своих подписчиков, многие все же одобрили имя Тихон. "Такое необычное, старинное имя. Дмитрий, поздравляем! Желаем здоровья и счастья в семье", "Отличное имя", "Красиво звучит", — прокомментировали пользователи. Шепелев и Тулупова вместе уже больше трех лет. Новорожденный — их первый общий ребенок. Они также воспитывают Платона — сына телеведущего и Жанны Фриске (ее не стало в 2015 году) и дочь Тулуповой от предыдущих отношений.

https://ria.ru/20210414/dzhanabaeva-1728282303.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил боярский, жанна фриске, шоу-бизнес, знаменитости, дмитрий шепелев, звезды, беременность