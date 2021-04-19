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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210419/shepelev-1728889588.html
Шепелев раскрыл имя новорожденного сына
Шепелев раскрыл имя новорожденного сына
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который в конце марта стал отцом во второй раз, раскрыл имя малыша. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:33
2021-04-19T11:33
михаил боярский
жанна фриске
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
дмитрий шепелев
звезды
беременность
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев, который в конце марта стал отцом во второй раз, раскрыл имя малыша.Ранее Дмитрий Шепелев запустил в соцсети голосование, чтобы пользователи помогли шоумену и его подруге Екатерине Тулуповой определиться с именем мальчика.Голосование было разбито на три этапа, в каждом из которых он предложил на выбор несколько мужских имен.В результате победило имя Матвей, что удивило Шепелева. "Пойду, подумаю. Спасибо за участие", — написал он тогда, отметив с иронией, что Матвеем звали злого кота в исполнении Михаила Боярского в фильме "Новогодние приключения Маши и Вити". Несмотря на то, что телеведущий не прислушался к мнению своих подписчиков, многие все же одобрили имя Тихон. "Такое необычное, старинное имя. Дмитрий, поздравляем! Желаем здоровья и счастья в семье", "Отличное имя", "Красиво звучит", — прокомментировали пользователи. Шепелев и Тулупова вместе уже больше трех лет. Новорожденный — их первый общий ребенок. Они также воспитывают Платона — сына телеведущего и Жанны Фриске (ее не стало в 2015 году) и дочь Тулуповой от предыдущих отношений.
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михаил боярский, жанна фриске, шоу-бизнес, знаменитости, дмитрий шепелев, звезды, беременность

Шепелев раскрыл имя новорожденного сына

11:33 19.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев, который в конце марта стал отцом во второй раз, раскрыл имя малыша.

"Шепелев Тихон Дмитриевич", — написал телеведущий в Instagram, прикрепив к публикации фотографию заявления о регистрации рождения сына.

Ранее Дмитрий Шепелев запустил в соцсети голосование, чтобы пользователи помогли шоумену и его подруге Екатерине Тулуповой определиться с именем мальчика.
Голосование было разбито на три этапа, в каждом из которых он предложил на выбор несколько мужских имен.
В результате победило имя Матвей, что удивило Шепелева. "Пойду, подумаю. Спасибо за участие", — написал он тогда, отметив с иронией, что Матвеем звали злого кота в исполнении Михаила Боярского в фильме "Новогодние приключения Маши и Вити".
Несмотря на то, что телеведущий не прислушался к мнению своих подписчиков, многие все же одобрили имя Тихон. "Такое необычное, старинное имя. Дмитрий, поздравляем! Желаем здоровья и счастья в семье", "Отличное имя", "Красиво звучит", — прокомментировали пользователи.
Шепелев и Тулупова вместе уже больше трех лет. Новорожденный — их первый общий ребенок. Они также воспитывают Платона — сына телеведущего и Жанны Фриске (ее не стало в 2015 году) и дочь Тулуповой от предыдущих отношений.
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