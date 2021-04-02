https://ria.ru/20210402/shepelev-1603915533.html

"Пойду, подумаю": пользователи выбрали имя ребенку Дмитрия Шепелева

"Пойду, подумаю": пользователи выбрали имя ребенку Дмитрия Шепелева

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который недавно стал отцом во второй раз, в сторис Instagram предложил подписчикам выбрать имя для новорожденного малыша. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:52

2021-04-02T12:52

2021-04-02T12:52

беременность

ребенок

жанна фриске

шоубиз

шоу-бизнес

дмитрий шепелев

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев, который недавно стал отцом во второй раз, в сторис Instagram предложил подписчикам выбрать имя для новорожденного малыша.Для этого шоумен запустил голосование, которое разбил на три этапа. В каждом из них пользователям было предложено выбрать одно из нескольких мужских имен.Среди них были: Матвей, Мика, Тихон, Лев, Петр, Мирон и многие другие, в том числе и очень странные — например, X Æ A-12, ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.В финал вышли Матвей и Лев, а также ироничная запись: "У тебя же девочка" (официально Шепелев еще не раскрыл пол ребенка). В результате победило имя Матвей, что удивило телеведущего. Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова вместе уже больше трех лет. Новорожденный — их первый общий ребенок. Они также воспитывают сына телеведущего и Жанны Фриске (ее не стало в 2015 году) и дочь Тулуповой от предыдущих отношений.

https://ria.ru/20210329/shepelev-1603294915.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беременность, ребенок, жанна фриске, шоу-бизнес, дмитрий шепелев