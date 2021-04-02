"Пойду, подумаю": пользователи выбрали имя ребенку Дмитрия Шепелева
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев, который недавно стал отцом во второй раз, в сторис Instagram предложил подписчикам выбрать имя для новорожденного малыша.
Скрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева
Для этого шоумен запустил голосование, которое разбил на три этапа. В каждом из них пользователям было предложено выбрать одно из нескольких мужских имен.
Среди них были: Матвей, Мика, Тихон, Лев, Петр, Мирон и многие другие, в том числе и очень странные — например, X Æ A-12, ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.
Скрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева
В финал вышли Матвей и Лев, а также ироничная запись: "У тебя же девочка" (официально Шепелев еще не раскрыл пол ребенка). В результате победило имя Матвей, что удивило телеведущего.
Скрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева
"Пойду, подумаю. Спасибо за участие", — написал он в следующей публикации, отметив, что Матвеем звали злого кота в исполнении Михаила Боярского в фильме "Новогодние приключения Маши и Вити".
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова вместе уже больше трех лет. Новорожденный — их первый общий ребенок. Они также воспитывают сына телеведущего и Жанны Фриске (ее не стало в 2015 году) и дочь Тулуповой от предыдущих отношений.