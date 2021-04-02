Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210402/shepelev-1603915533.html
"Пойду, подумаю": пользователи выбрали имя ребенку Дмитрия Шепелева
"Пойду, подумаю": пользователи выбрали имя ребенку Дмитрия Шепелева
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который недавно стал отцом во второй раз, в сторис Instagram предложил подписчикам выбрать имя для новорожденного малыша. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:52
2021-04-02T12:52
беременность
ребенок
жанна фриске
шоубиз
шоу-бизнес
дмитрий шепелев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155642/78/1556427860_0:207:2906:1842_1920x0_80_0_0_18a2f6c599f7153bf68281e69698fbdb.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев, который недавно стал отцом во второй раз, в сторис Instagram предложил подписчикам выбрать имя для новорожденного малыша.Для этого шоумен запустил голосование, которое разбил на три этапа. В каждом из них пользователям было предложено выбрать одно из нескольких мужских имен.Среди них были: Матвей, Мика, Тихон, Лев, Петр, Мирон и многие другие, в том числе и очень странные — например, X Æ A-12, ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.В финал вышли Матвей и Лев, а также ироничная запись: "У тебя же девочка" (официально Шепелев еще не раскрыл пол ребенка). В результате победило имя Матвей, что удивило телеведущего. Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова вместе уже больше трех лет. Новорожденный — их первый общий ребенок. Они также воспитывают сына телеведущего и Жанны Фриске (ее не стало в 2015 году) и дочь Тулуповой от предыдущих отношений.
https://ria.ru/20210329/shepelev-1603294915.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155642/78/1556427860_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_01831397cc2c29f3d017b3e3f61f92bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беременность, ребенок, жанна фриске, шоу-бизнес, дмитрий шепелев

"Пойду, подумаю": пользователи выбрали имя ребенку Дмитрия Шепелева

12:52 02.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев, который недавно стал отцом во второй раз, в сторис Instagram предложил подписчикам выбрать имя для новорожденного малыша.
© Фото : dmitryshepelevСкрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева
Скрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : dmitryshepelev
Скрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева
Для этого шоумен запустил голосование, которое разбил на три этапа. В каждом из них пользователям было предложено выбрать одно из нескольких мужских имен.
Среди них были: Матвей, Мика, Тихон, Лев, Петр, Мирон и многие другие, в том числе и очень странные — например, X Æ A-12, ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.
© Фото : dmitryshepelevСкрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева
Скрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : dmitryshepelev
Скрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева
В финал вышли Матвей и Лев, а также ироничная запись: "У тебя же девочка" (официально Шепелев еще не раскрыл пол ребенка). В результате победило имя Матвей, что удивило телеведущего.
© Фото : dmitryshepelev Скрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева
Скрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : dmitryshepelev
Скрин сторис из инстаграма Дмитрия Шепелева

"Пойду, подумаю. Спасибо за участие", — написал он в следующей публикации, отметив, что Матвеем звали злого кота в исполнении Михаила Боярского в фильме "Новогодние приключения Маши и Вити".

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова вместе уже больше трех лет. Новорожденный — их первый общий ребенок. Они также воспитывают сына телеведущего и Жанны Фриске (ее не стало в 2015 году) и дочь Тулуповой от предыдущих отношений.
Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 17:44Шоубиз
"Почему бы и нет": Шепелев рассказал, как решился на еще одного ребенка
 
ШоубизбеременностьребенокЖанна ФрискеШоу-бизнесДмитрий Шепелев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
01:15Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Лента новостейМолния