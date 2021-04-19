https://ria.ru/20210419/norma-1728867167.html

Названа безопасная норма орехов

Названа безопасная норма орехов

В сутки следует потреблять не более 60 граммов орехов, об этом "АиФ" рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T06:03

2021-04-19T06:03

2021-04-19T06:03

здоровье

общество

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. В сутки следует потреблять не более 60 граммов орехов, об этом "АиФ" рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.Как пояснила эксперт, норма – 30-50 граммов орехов, а больше 60 граммов – "лишние калории". "Сто граммов ореха – это 500–600 килокалорий, (также. - прим. ред.) возможно, неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта", - предупредила она.По ее словам, грецкого ореха рекомендуется употреблять пять—шесть половинок от ядра в сутки, миндаля или фундука – 10–12 штук, кедровых орешков – столовую ложку с горкой.Как отметила Денисова, орехи, несмотря на наличие жиров, способны снижать уровень "плохого" холестерина. Так, исследователи из многих стран подтвердили факт, что регулярное употребление орехов людьми в 60–70 лет достоверно снижает риск возникновения атеро­склероза, других сердечных заболеваний. При этом лидер по содержанию омега-3, которая считается самой полезной для сердца и сосудов, – грецкий орех.

https://rsport.ria.ru/20210408/imbir-1727355092.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество