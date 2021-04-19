Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728932914.html
В Кремле прокомментировали сообщения о "критическом" состоянии Навального
В Кремле прокомментировали сообщения о "критическом" состоянии Навального
Кремль не занимается мониторингом состояния здоровья осужденных и не может принять на веру утверждения о "критическом" состоянии Алексея Навального, заявил... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:01
2021-04-19T14:01
алексей навальный
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595988468_0:0:878:494_1920x0_80_0_0_2e2c9d454eaa36d09cf185fd4a604359.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кремль не занимается мониторингом состояния здоровья осужденных и не может принять на веру утверждения о "критическом" состоянии Алексея Навального, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы уже говорили, что мы, во-первых, не занимаемся мониторингом состояния здоровья российских заключенных. Это абсолютно не наша функция. Я не думаю, честно говоря, что подавляющее большинство подписантов упомянутого вами письма, если не все, вообще не представляют себе, о чем и о ком идет речь. И также я не располагаю информацией о состоянии здоровья упомянутого заключенного, и соответственно я не могу на веру принять ваше утверждение о каком-то критическом состоянии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему в Кремле не отвечают на обращения к президенту РФ Владимиру Путину по поводу критического состояния Навального.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728903124.html
https://ria.ru/20210419/mosgorsud-1728903626.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595988468_56:0:789:550_1920x0_80_0_0_3ebb289b1420f9f36c849f6eadf72ae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, дмитрий песков, политика

В Кремле прокомментировали сообщения о "критическом" состоянии Навального

14:01 19.04.2021
 
© Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании суда. Кадр видео
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кремль не занимается мониторингом состояния здоровья осужденных и не может принять на веру утверждения о "критическом" состоянии Алексея Навального, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы уже говорили, что мы, во-первых, не занимаемся мониторингом состояния здоровья российских заключенных. Это абсолютно не наша функция. Я не думаю, честно говоря, что подавляющее большинство подписантов упомянутого вами письма, если не все, вообще не представляют себе, о чем и о ком идет речь. И также я не располагаю информацией о состоянии здоровья упомянутого заключенного, и соответственно я не могу на веру принять ваше утверждение о каком-то критическом состоянии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему в Кремле не отвечают на обращения к президенту РФ Владимиру Путину по поводу критического состояния Навального.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
11:57
Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
11:59
В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
Алексей НавальныйДмитрий ПесковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Лента новостейМолния