https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728903124.html
Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
Комиссия врачей приняла решение перевести Алексея Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осуждённых во Владимире, сообщает... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:57
2021-04-19T11:57
2021-04-19T12:19
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
покров
владимир
алексей навальный
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Комиссия врачей приняла решение перевести Алексея Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осуждённых во Владимире, сообщает пресс-служба УФСИН по Владимирской области."Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осуждённых, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время "состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное", ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.Навальный 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд.
https://ria.ru/20210418/navalnyy-1728826740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), покров, владимир, алексей навальный
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости.
Комиссия врачей приняла решение перевести Алексея Навального из колонии в Покрове
в стационар областной больницы для осуждённых во Владимире
, сообщает пресс-служба УФСИН по Владимирской области
.
"Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН
России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осуждённых, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время "состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное", ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.
Навальный 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд.