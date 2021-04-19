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Минтруд: услугу по поиску работы можно будет получить в электронном виде
Минтруд: услугу по поиску работы можно будет получить в электронном виде
Услугу по помощи в поиске подходящей работы можно будет получить в электронном виде уже в июле, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:44
2021-04-19T12:46
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Услугу по помощи в поиске подходящей работы можно будет получить в электронном виде уже в июле, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.По ее словам, в системе службы занятости трудятся более 30 тысяч специалистов. Планируется, что до 2025 года удастся переобучить более 28 тысяч из них. Замминистра отметила существенную трансформацию рынка труда и нарастание скорости таких изменений. Все больше людей сегодня выбирают удаленную работу и гибкий график.В РФ запущен проект по трансформации центров занятости в современные кадровые агентства. В основе новой модели - индивидуальный подход, создается служба карьерных консультантов. Меняется и подход к работе с посетителями, центры занятости смогут обеспечить разные сервисы, включая подбор вакансии, помощь в повышении квалификации, удаленный подбор персонала."Уже в июле в электронном виде можно будет получить основную услугу центров занятости по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников", - сказала Мухтиярова на круглом столе в Совете Федерации на тему "30 лет закону о занятости населения: перезагрузка".
https://ria.ru/20210415/mintrud-1728338105.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), совет федерации рф, общество

Минтруд: услугу по поиску работы можно будет получить в электронном виде

12:44 19.04.2021 (обновлено: 12:46 19.04.2021)
 
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Услугу по помощи в поиске подходящей работы можно будет получить в электронном виде уже в июле, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.
По ее словам, в системе службы занятости трудятся более 30 тысяч специалистов. Планируется, что до 2025 года удастся переобучить более 28 тысяч из них. Замминистра отметила существенную трансформацию рынка труда и нарастание скорости таких изменений. Все больше людей сегодня выбирают удаленную работу и гибкий график.
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"Уже в июле в электронном виде можно будет получить основную услугу центров занятости по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников", - сказала Мухтиярова на круглом столе в Совете Федерации на тему "30 лет закону о занятости населения: перезагрузка".
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