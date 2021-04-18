https://ria.ru/20210418/zemletryasenie-1728831609.html
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване, сообщает китайский сейсмический центр. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T17:38
2021-04-18T17:38
2021-04-18T17:48
тайвань
хуалянь
в мире
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ПЕКИН, 18 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване, сообщает китайский сейсмический центр.Подземный толчок был зафиксирован в 22.14 (17.14 мск) по местному времени в уезде Хуалянь.Эпицентр землетрясения залегал на глубине 5 километров.Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
https://ria.ru/20210402/poezd-1603889501.html
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