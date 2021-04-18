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На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване, сообщает китайский сейсмический центр. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T17:38
2021-04-18T17:48
тайвань
хуалянь
в мире
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ПЕКИН, 18 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване, сообщает китайский сейсмический центр.Подземный толчок был зафиксирован в 22.14 (17.14 мск) по местному времени в уезде Хуалянь.Эпицентр землетрясения залегал на глубине 5 километров.Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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тайвань, хуалянь, в мире

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6

17:38 18.04.2021 (обновлено: 17:48 18.04.2021)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване, сообщает китайский сейсмический центр.
Подземный толчок был зафиксирован в 22.14 (17.14 мск) по местному времени в уезде Хуалянь.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 5 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
На месте крушения пассажирского поезда на Тайване - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 06:29
На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд
 
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