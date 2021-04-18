https://ria.ru/20210418/zaderzhanie-1728856158.html

В Петербурге задержали мужчину, рубившего топором остановку

В Петербурге задержали мужчину, рубившего топором остановку

Полицейские задержали мужчину, разгромившего остановку топором в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T22:48

2021-04-18T22:48

2021-04-18T22:48

гумвд

выборгский район

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, разгромившего остановку топором в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. В настоящее время выясняются мотивы его противоправных действий", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, сообщение об агрессивном мужчине с топором в Выборгском районе поступило вечером в воскресенье.Он разбил рекламные щиты и стеклянные опоры остановки. Пострадавших нет.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210202/ubiystvo-1595689856.html

выборгский район

ленинградская область

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, выборгский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия