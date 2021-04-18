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В Петербурге задержали мужчину, рубившего топором остановку
В Петербурге задержали мужчину, рубившего топором остановку
Полицейские задержали мужчину, разгромившего остановку топором в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T22:48
2021-04-18T22:48
гумвд
выборгский район
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, разгромившего остановку топором в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. В настоящее время выясняются мотивы его противоправных действий", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, сообщение об агрессивном мужчине с топором в Выборгском районе поступило вечером в воскресенье.Он разбил рекламные щиты и стеклянные опоры остановки. Пострадавших нет.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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выборгский район
ленинградская область
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гумвд, выборгский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали мужчину, рубившего топором остановку

22:48 18.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, разгромившего остановку топором в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. В настоящее время выясняются мотивы его противоправных действий", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, сообщение об агрессивном мужчине с топором в Выборгском районе поступило вечером в воскресенье.
Он разбил рекламные щиты и стеклянные опоры остановки. Пострадавших нет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 15:35
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ГУМВДВыборгский районЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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