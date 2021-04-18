https://ria.ru/20210418/yaytsa-1728773153.html
Назван правильный способ приготовления яиц
Назван правильный способ приготовления яиц
Самый правильный способ приготовления яиц – их варка, пишет Express со ссылкой на данные экспертов из Национальной службы здравоохранения Англии. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T02:15
2021-04-18T02:15
2021-04-18T02:15
яйца
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общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Самый правильный способ приготовления яиц – их варка, пишет Express со ссылкой на данные экспертов из Национальной службы здравоохранения Англии.Помимо варки специалисты также рекомендуют готовить омлет. Однако есть ряд нюансов: при варке рекомендуется не добавлять в воду соль, а делать омлет лучше всего с нежирным молоком.Жарка яиц повышает примерно в два раза содержание жира в данном продукте, поэтому такой способ приготовления эксперты называют максимально вредным.Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург назвал самый вредный вариант употребления яиц. По его словам, существуют исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что употребление вместе с яйцами жареного красного мяса в размере 50 граммов в день значительно повышает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряет течение атеросклероза.В состав яиц входит более 40 витаминов - холин, В1, В2, В6, В9, В12, А, С, D, Е, К, Н и РР, а также множество микро- и макроэлементов - калий, кальций, магний, цинк, селен, медь, марганец, железо, хлор, сера, йод, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, олово, титан, кремний, кобальт, никель, алюминий, фосфор и натрий.Несмотря на всю пользу, желток одного яйца содержит большое количество холестерина (180-190 миллиграмм), что составляет больше половины от суточной нормы в 300 миллиграмм.
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яйца, весь мир, общество
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Самый правильный способ приготовления яиц
– их варка, пишет Express
со ссылкой на данные экспертов из Национальной службы здравоохранения Англии
.
Помимо варки специалисты также рекомендуют готовить омлет. Однако есть ряд нюансов: при варке рекомендуется не добавлять в воду соль, а делать омлет лучше всего с нежирным молоком.
Жарка яиц повышает примерно в два раза содержание жира в данном продукте, поэтому такой способ приготовления эксперты называют максимально вредным.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург
назвал самый вредный вариант употребления яиц. По его словам, существуют исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что употребление вместе с яйцами жареного красного мяса в размере 50 граммов в день значительно повышает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряет течение атеросклероза.
В состав яиц входит более 40 витаминов - холин, В1, В2, В6, В9, В12, А, С, D, Е, К, Н и РР, а также множество микро- и макроэлементов - калий, кальций, магний, цинк, селен, медь, марганец, железо, хлор, сера, йод, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, олово, титан, кремний, кобальт, никель, алюминий, фосфор и натрий.
Несмотря на всю пользу, желток одного яйца содержит большое количество холестерина (180-190 миллиграмм), что составляет больше половины от суточной нормы в 300 миллиграмм.