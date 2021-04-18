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Американский генерал рассказал, что ждет Украину в случае войны с Россией
Американский генерал рассказал, что ждет Украину в случае войны с Россией
Генерал ВВС США Филип Бридлав рассказал о последствиях войны с Россией для Украины. Его цитирует газета "Факты". РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T17:56
2021-04-18T20:06
россия
руслан хомчак
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
филип бридлав
ввс сша
нато
дмитрий козак
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Генерал ВВС США Филип Бридлав рассказал о последствиях войны с Россией для Украины. Его цитирует газета "Факты".По словам военного, если Москва задействует весь спектр возможностей своих Вооруженных сил, то Киев окажется в крайне тяжелом положении.Он отметил, что недооценивать мощь российской армии очень опасно. Генерал подчеркнул, что Украине потребуется помощь в случае конфликта с Россией. Однако он отказался точно назвать западные страны, которые могли бы оказать такую поддержку."Не могу прямо говорить — Америка. И не могу прямо говорить — НАТО", — добавил военный.Бридлав также не согласился с мнением о том, что Украина — это "поле боя" между Москвой и Вашингтоном. По его словам, в случае вооруженного конфликта в этой восточноевропейской стране война будет только между Россией и Украиной.Обстановка в Донбассе обострилась в феврале этого года. Обстрелы самопровозглашенных республик из запрещенного "Минском-2" оружия участились. В апреле из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сценарий наступления украинской армии на Донбасс возможен. Он обвинил Россию в наращивании группировки войск у границы с Украиной.Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. При этом замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва будет вынуждена защитить жителей Донбасса, если украинские силовики начнут массовое уничтожение населения региона.
https://ria.ru/20210410/posledstviya-1727734249.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, руслан хомчак, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, филип бридлав, ввс сша, нато, дмитрий козак, сша, украина

Американский генерал рассказал, что ждет Украину в случае войны с Россией

17:56 18.04.2021 (обновлено: 20:06 18.04.2021)
 
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Генерал ВВС США Филип Бридлав рассказал о последствиях войны с Россией для Украины. Его цитирует газета "Факты".
По словам военного, если Москва задействует весь спектр возможностей своих Вооруженных сил, то Киев окажется в крайне тяжелом положении.
Он отметил, что недооценивать мощь российской армии очень опасно.
"Это недопустимо и неумно. Говорю это как военный человек", — сказал Бридлав.
Генерал подчеркнул, что Украине потребуется помощь в случае конфликта с Россией. Однако он отказался точно назвать западные страны, которые могли бы оказать такую поддержку.
"Не могу прямо говорить — Америка. И не могу прямо говорить — НАТО", — добавил военный.
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В России предостерегли Украину от развязывания войны в Донбассе
Бридлав также не согласился с мнением о том, что Украина — это "поле боя" между Москвой и Вашингтоном. По его словам, в случае вооруженного конфликта в этой восточноевропейской стране война будет только между Россией и Украиной.

"Да, мы можем говорить о том, что на помощь Украине могут прийти западные державы. Но и это все равно не будет означать открытую войну между Соединенными Штатами и Россией или между странами НАТО и Россией", — уточнил генерал.

Обстановка в Донбассе обострилась в феврале этого года. Обстрелы самопровозглашенных республик из запрещенного "Минском-2" оружия участились. В апреле из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сценарий наступления украинской армии на Донбасс возможен. Он обвинил Россию в наращивании группировки войск у границы с Украиной.
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Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. При этом замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва будет вынуждена защитить жителей Донбасса, если украинские силовики начнут массовое уничтожение населения региона.
 
РоссияРуслан ХомчакДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныФилип БридлавВВС СШАНАТОДмитрий КозакСШАУкраина
 
 
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