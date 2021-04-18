https://ria.ru/20210418/voyna-1728833059.html

Американский генерал рассказал, что ждет Украину в случае войны с Россией

Американский генерал рассказал, что ждет Украину в случае войны с Россией

Генерал ВВС США Филип Бридлав рассказал о последствиях войны с Россией для Украины. Его цитирует газета "Факты". РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T17:56

2021-04-18T17:56

2021-04-18T20:06

россия

руслан хомчак

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

филип бридлав

ввс сша

нато

дмитрий козак

сша

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Генерал ВВС США Филип Бридлав рассказал о последствиях войны с Россией для Украины. Его цитирует газета "Факты".По словам военного, если Москва задействует весь спектр возможностей своих Вооруженных сил, то Киев окажется в крайне тяжелом положении.Он отметил, что недооценивать мощь российской армии очень опасно. Генерал подчеркнул, что Украине потребуется помощь в случае конфликта с Россией. Однако он отказался точно назвать западные страны, которые могли бы оказать такую поддержку."Не могу прямо говорить — Америка. И не могу прямо говорить — НАТО", — добавил военный.Бридлав также не согласился с мнением о том, что Украина — это "поле боя" между Москвой и Вашингтоном. По его словам, в случае вооруженного конфликта в этой восточноевропейской стране война будет только между Россией и Украиной.Обстановка в Донбассе обострилась в феврале этого года. Обстрелы самопровозглашенных республик из запрещенного "Минском-2" оружия участились. В апреле из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сценарий наступления украинской армии на Донбасс возможен. Он обвинил Россию в наращивании группировки войск у границы с Украиной.Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. При этом замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва будет вынуждена защитить жителей Донбасса, если украинские силовики начнут массовое уничтожение населения региона.

https://ria.ru/20210410/posledstviya-1727734249.html

https://ria.ru/20210410/goroda-1727695961.html

россия

донецкая народная республика

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, руслан хомчак, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, филип бридлав, ввс сша, нато, дмитрий козак, сша, украина