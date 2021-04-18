Американский генерал рассказал, что ждет Украину в случае войны с Россией
17:56 18.04.2021 (обновлено: 20:06 18.04.2021)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Генерал ВВС США Филип Бридлав рассказал о последствиях войны с Россией для Украины. Его цитирует газета "Факты".
По словам военного, если Москва задействует весь спектр возможностей своих Вооруженных сил, то Киев окажется в крайне тяжелом положении.
Он отметил, что недооценивать мощь российской армии очень опасно.
"Это недопустимо и неумно. Говорю это как военный человек", — сказал Бридлав.
Генерал подчеркнул, что Украине потребуется помощь в случае конфликта с Россией. Однако он отказался точно назвать западные страны, которые могли бы оказать такую поддержку.
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Бридлав также не согласился с мнением о том, что Украина — это "поле боя" между Москвой и Вашингтоном. По его словам, в случае вооруженного конфликта в этой восточноевропейской стране война будет только между Россией и Украиной.
"Да, мы можем говорить о том, что на помощь Украине могут прийти западные державы. Но и это все равно не будет означать открытую войну между Соединенными Штатами и Россией или между странами НАТО и Россией", — уточнил генерал.
Обстановка в Донбассе обострилась в феврале этого года. Обстрелы самопровозглашенных республик из запрещенного "Минском-2" оружия участились. В апреле из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сценарий наступления украинской армии на Донбасс возможен. Он обвинил Россию в наращивании группировки войск у границы с Украиной.
Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. При этом замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва будет вынуждена защитить жителей Донбасса, если украинские силовики начнут массовое уничтожение населения региона.