https://ria.ru/20210418/ukraina-1728827104.html

МИД Украины направит российскому посольству ноту о выдворении дипломата

МИД Украины направит российскому посольству ноту о выдворении дипломата

Нота о выдворении старшего дипломата будет направлена посольству России утром в понедельник, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T16:46

2021-04-18T16:46

2021-04-18T16:46

россия

евгений енин

киев

санкт-петербург

в мире

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КИЕВ, 18 апр - РИА Новости. Нота о выдворении старшего дипломата будет направлена посольству России утром в понедельник, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.Ранее украинский МИД заявил, что старший дипломат российского посольства в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов начиная с 19 апреля, данные меры связаны с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге."Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра (в понедельник - ред.) утром", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, когда российскому посольству будет направлена нота о выдворении дипработника.

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/video-1728731468.html

россия

киев

санкт-петербург

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россия, евгений енин, киев, санкт-петербург, в мире