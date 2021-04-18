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МИД Украины направит российскому посольству ноту о выдворении дипломата
МИД Украины направит российскому посольству ноту о выдворении дипломата
Нота о выдворении старшего дипломата будет направлена посольству России утром в понедельник, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T16:46
2021-04-18T16:46
россия
евгений енин
киев
санкт-петербург
в мире
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КИЕВ, 18 апр - РИА Новости. Нота о выдворении старшего дипломата будет направлена посольству России утром в понедельник, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.Ранее украинский МИД заявил, что старший дипломат российского посольства в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов начиная с 19 апреля, данные меры связаны с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге."Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра (в понедельник - ред.) утром", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, когда российскому посольству будет направлена нота о выдворении дипработника.
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россия, евгений енин, киев, санкт-петербург, в мире

МИД Украины направит российскому посольству ноту о выдворении дипломата

16:46 18.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД Украины
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 18 апр - РИА Новости. Нота о выдворении старшего дипломата будет направлена посольству России утром в понедельник, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Ранее украинский МИД заявил, что старший дипломат российского посольства в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов начиная с 19 апреля, данные меры связаны с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге.
"Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра (в понедельник - ред.) утром", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, когда российскому посольству будет направлена нота о выдворении дипработника.
ФСБ России задержала с поличным украинского дипломата в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 17:04
ФСБ показала видео задержания украинского консула в Петербурге
 
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