https://ria.ru/20210418/tadzhikistan-1728780802.html

В Таджикистане сочли завышенными российские данные о нелегалах

В Таджикистане сочли завышенными российские данные о нелегалах

Озвученная МВД РФ цифра в 247 тысяч граждан Таджикистана, незаконно находящихся в России, является завышенной, с остальными ведётся работа по их легализации,... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T08:17

2021-04-18T08:17

2021-04-18T16:18

россия

снг

москва

таджикистан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/104336/34/1043363400_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_418f7f670ad654f30dc33f9f8b080ade.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Озвученная МВД РФ цифра в 247 тысяч граждан Таджикистана, незаконно находящихся в России, является завышенной, с остальными ведётся работа по их легализации, заявил РИА Новости руководитель представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ Зохир Мирзоев.Ранее замглавы МВД РФ Александр Горовой потребовал от представителей стран СНГ провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые находятся в России, чтобы не доводить дело до их выдворения. Согласно данным МВД, в РФ незаконно находятся 247 тысяч граждан Таджикистана, сопоставимые цифры прозвучали по Азербайджану, Киргизии, Узбекистану, Украине и Армении."Эта цифра - накопленная за много лет ... За 5, 10, 15 лет. Мы подозреваем, что большинство из них в своё время с другими документами выехало в Таджикистан и находится там", - заявил Мирзоев.Например, человек мог приехать в РФ легально, но затем потерять документы, потом при помощи таджикистанского консульства получить новые документы или справку для возвращения на родину. Такой мигрант выезжает из РФ с новыми документами, но в российских базах остаётся, как будто он до сих пор остаётся в России. Со временем его старые документы утрачивают срок действия, и мигрант переходит в статус нелегала, привёл пример представитель Таджикистана.Что касается остальных нелегалов, то среди них много тех, кто имеет всего одно или два административных правонарушения, утверждает Мирзоев.Среди таких нарушителей есть те, кто просто не смог вовремя оплатить патент, так как не имел денег, утверждает представитель Таджикистана.Сейчас власти республики проводят разъяснительную работу среди своих сограждан как в России, так и Таджикистане, чтобы люди выясняли свой статус и, в случае необходимости, занялись своей легализацией.Уехавшие из РФ граждане Таджикистана также могут прийти в отделы миграционной службы РТ и проверить, есть ли они в этих чёрных списках. Затем таджикская сторона передаст списки давно уехавших из РФ сограждан российской стороне, чтобы их исключили из чёрных списков.

https://ria.ru/20210417/deportatsiya-1728700231.html

https://ria.ru/20201216/migranty-1589420165.html

россия

москва

таджикистан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, снг, москва, таджикистан, армения, в мире