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CNN: цели открывшего стрельбу в Индианаполисе не были случайными
CNN: цели открывшего стрельбу в Индианаполисе не были случайными
Члены сикхской общины в субботу призвали власти расследовать мотивы открывшего стрельбу на складе FedEx мужчины, в результате которой погибло четверо сикхов,... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T06:36
2021-04-18T06:36
2021-04-18T06:36
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Члены сикхской общины в субботу призвали власти расследовать мотивы открывшего стрельбу на складе FedEx мужчины, в результате которой погибло четверо сикхов, сообщает телеканал CNN.Вечером в четверг мужчина открыл стрельбу в комплексе компании FedEx в Индианаполисе. По данным полиции, восемь человек были убиты нападавшим, который затем покончил с собой. Как позднее сообщили СМИ, стрельбу открыл19-летний Брэндон Скотт Хоул, ранее работавший на компанию FedEx. Подозреваемый был известен федеральным и местным властям, его родственник обращался к властям, предупреждая о его склонности к насилию, сообщили СМИ.Правозащитная организация Sikh Coalition направила письмо администрации Джо Байдена."Его целью был объект, на котором, как известно, работает много сикхов, нападение - травмирующее для нашего сообщества, мы продолжаем сталкиваться с бессмысленным насилием", - заявил глава Sikh Coalition Саджит Каур.В письме администрации организация отметила, что "стрелок не случайно нацелился на этот конкретный объект FedEx, где он работал, и где, как он знал, подавляющее большинство сотрудников - сикхи"."Люди, которых застрелили, не были случайными целями. В связи с этим мы призываем администрацию обеспечить, чтобы эта стрельба... была признана преднамеренным актом...", - говорится в письме. Ранее издание Hill сообщило, что ФБР еще в 2020 году допросило Хоула, мать подозреваемого в марте прошлого года связалась с правоохранительными органами и сообщила, что её сын планирует напасть на полицейского, чтобы спровоцировать его применить оружие. Полиция провела обыск в комнате подозреваемого Брэндона Скотта Хоула и изъяла дробовик.
https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Члены сикхской общины в субботу призвали власти расследовать мотивы открывшего стрельбу на складе FedEx
мужчины, в результате которой погибло четверо сикхов, сообщает телеканал CNN
.
Вечером в четверг мужчина открыл стрельбу в комплексе компании FedEx в Индианаполисе
. По данным полиции, восемь человек были убиты нападавшим, который затем покончил с собой. Как позднее сообщили СМИ, стрельбу открыл19-летний Брэндон Скотт Хоул, ранее работавший на компанию FedEx. Подозреваемый был известен федеральным и местным властям, его родственник обращался к властям, предупреждая о его склонности к насилию, сообщили СМИ.
Правозащитная организация Sikh Coalition направила письмо администрации Джо Байдена
.
"Его целью был объект, на котором, как известно, работает много сикхов, нападение - травмирующее для нашего сообщества, мы продолжаем сталкиваться с бессмысленным насилием", - заявил глава Sikh Coalition Саджит Каур.
В письме администрации организация отметила, что "стрелок не случайно нацелился на этот конкретный объект FedEx, где он работал, и где, как он знал, подавляющее большинство сотрудников - сикхи".
"Люди, которых застрелили, не были случайными целями. В связи с этим мы призываем администрацию обеспечить, чтобы эта стрельба... была признана преднамеренным актом...", - говорится в письме.
Ранее издание Hill сообщило, что ФБР
еще в 2020 году допросило Хоула, мать подозреваемого в марте прошлого года связалась с правоохранительными органами и сообщила, что её сын планирует напасть на полицейского, чтобы спровоцировать его применить оружие. Полиция провела обыск в комнате подозреваемого Брэндона Скотта Хоула и изъяла дробовик.