https://ria.ru/20210418/pricheska-1728774545.html

Названа самая вредная для волос прическа

Названа самая вредная для волос прическа

Состояние наших волос зависит не только от общего здоровья, но и от внешних факторов. Какую прическу делать категорически нельзя, чтобы не испортить волосы, в... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T04:08

2021-04-18T04:08

2021-04-18T04:08

волосы

общество

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Состояние наших волос зависит не только от общего здоровья, но и от внешних факторов. Какую прическу делать категорически нельзя, чтобы не испортить волосы, в интервью радио Sputnik рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.Повреждение структуры – это одна из основных проблем с волосами, поэтому нужно стараться не травмировать их, выбирать заколки, резинки и другие аксессуары с гладкой поверхностью и, конечно же, отказаться от причесок с начесом, сказал Георгий Абрамов. Он подчеркнул, что все остальные прически абсолютно не влияют на здоровье волос. "Высокий пучок, косички или что-то еще – никакого принципиального отношения к здоровью волос это не имеет. Распущенные волосы носить тоже не вредно", – отметил Георгий Абрамов.По его словам, не имеет значения для здоровья волос и их длина. "Иногда женщины, у которых вдруг начинается поредение волос, думают, что волосы очень тяжелые, их надо укорачивать. Это ошибка: волосы любой длины удерживаются, длина волос никак не влияет на их здоровье", – рассказал трихолог. С точки зрения того, густые волосы или нет, выпадают они или нет, первое, на что обращают внимание специалисты – это ширина пробора, пояснил Георгий Абрамов. Чем пробор шире, тем опаснее ситуация, тем быстрее нужна квалифицированная помощь. Еще один фактор, который нужно учитывать, – то, как часто возникает необходимость мыть голову. "Если волосы быстро жирнятся, то это уже подозрение на высоковатый уровень мужских половых гормонов. Часто это сопровождается некоторым усилением выпадения волос. Иногда люди думают, что если волосы быстро жирнятся, то нужно использовать шампунь для жирных волос. Это ошибка: если мы каждый день или через день используем такой шампунь и сильно обезжириваем кожу, то мы тем самым стимулируем сальную железу вырабатывать еще больше сального секрета. Чем чаще мы моем голову, тем нейтральнее должен быть шампунь", – подчеркнул Георгий Абрамов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20200813/1575720620.html

https://ria.ru/20210413/klienty-1728156814.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волосы, общество